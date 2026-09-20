在英超争冠对手阿申纳（Arsenal）丢分的同时，曼市（Manchester City）新加坡时间星期天（9月20日）晚以5比3力克做客的桑德兰（Sunderland），以三分优势坐稳榜首。

阿申纳在星期六（19日）客场以0比3意外惨败布赖顿（Brighton），终结了开季的连胜局面。在分分必争的新赛季，阿申纳的丢分似乎让马雷斯卡（Maresca）麾下的曼市动力满满。

在阿提哈德主场球迷的呐喊下，阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）攻入精彩绝伦的曼市生涯处子球，为比赛拉开序幕。

第九分钟，费尔南德斯在对方禁区右侧边缘主罚自由球，原以为他要传中，他却突然起脚攻向球门近角，让对方门将猝不及防。

费尔南德斯（左）在进球后收获全场的欢呼，这名阿根廷国脚正在逐渐收获曼市球迷的认可。（路透社）

但比赛充满戏剧性，仅仅三分钟后，桑德兰中场勒费（Le Fee）的直塞传球穿越两名曼市防守球员，前锋布罗比（Brobbey）抢在曼市门将唐纳鲁马（Donnarumma）之前将球捅射入网，闪电扳平比分。

第29分钟，曼市重获领先。桑德兰后场出球被断，切尔基（Cherki）在罚球点附近接到队友传球后，冷静晃过对方后卫低射破门。

曼市的法国国脚切尔基（右）在禁区冷静晃过防守队员破门，让主队重获领先。（路透社）

然而，桑德兰在四分钟后再次扳平比分。右边锋默尼耶（Meunier）在禁区内得球后，无私将球传给队友布罗比，后者轻松推射空门得手，上演梅开二度。

有趣的是，每当双方回到同一起跑线，曼市的进攻就变得极具威胁。第43分钟，左边锋塞梅尼奥（Semenyo）在禁区混战中低射破门，为主队将比分改写为3比2。仅两分钟后，曼市攻势再起，但哈兰德（Haaland）面对空门的逆足射门偏出，让他显得十分遗憾。

易边再战，塞梅尼奥在第57分钟抓住对方停球失误的机会，攻入个人全场第二球，让曼市以4比2领先。然而，两分钟后桑德兰还以颜色，布罗比接助攻将球推入空门，成功戴帽，将分差缩小到仅有一球。

布罗比在曼市的主场上演帽子戏法，抢尽风头，但曼市还是笑到最后。（路透社）

到了第70分钟，唐纳鲁马出击扑救失误，但曼市后卫兼队长迪亚斯（Dias）门线解围，拒绝对手扳平比分。桑德兰过后连续打出高质量进攻，但未能敲开曼市龙门，反而是哈兰德在第82分钟锦上添花。最终，主队在五分钟补时后，以5比3击败桑德兰。