为国征战是许多运动员的梦想，但沈楷雄为了全心全意地助妻圆亚运梦，心甘情愿“放弃”参加本届亚运会的机会。

沈楷雄是我国目前在爱知—名古屋亚运会唯一综合格斗代表张汇雯的丈夫，他也是一名综合格斗运动员。两人当了12年的好友后，终于在今年2月步入婚姻殿堂。

但沈楷雄不仅仅是张汇雯的丈夫，还是她的教练、训练与生意伙伴。两人几年前共同开设一家综合格斗馆。

沈楷雄坦言，这样的多重关系有时确实有点棘手，但幸好情况从来不会太糟。

他告诉记者：“因为我们结婚前，已经是多年的训练伙伴了，所以我们都知道该怎么让自己的情绪慢慢平复下来，然后更客观、专注地处理问题，尤其是在这种大赛中。到了关键时刻，一切私人情绪都要放一边。到了比赛场上，我们首先是教练与运动员。”

沈楷雄：我也参加会影响她 所以决定退一步

据了解，沈楷雄原本也有机会通过外卡参加本届亚运会，但为了全力助妻逐梦而选择放弃。

当被问及此事时，他先是开玩笑地说：“不知道要不要说，怕老婆打我。”但他后来解释道：“公平来讲，她本来就该优先。（张汇雯凭亚锦赛银牌获得亚运会资格），所以去年底我们就已经说好，她先去争取参加亚运会，我当她的教练，帮助她备战。

“外卡的机会是距离亚运会只剩两三个月时才出现的，但因为我是她的教练，如果我也参赛的话，她就没有教练了。从安全方面考量，她还是有些担心，毕竟这是一场大赛。我可以感觉到，这件事会对她的心理造成很大的影响，所以我最后决定退一步，因为最初的主要目标本来就是帮助她参加亚运会。”

沈楷雄为了全心全意助妻圆亚运梦，甘心放弃自己的亚运外卡机会，当对方的“人肉沙包”。（特约李姿仪摄）

张汇雯感谢丈夫一路相伴

丈夫的好，张汇雯也都看在眼里。她形容对方是她“最坚实后盾”，无论是在擂台上还是生活中，都是如此。

“每当我觉得遇到困难，或感觉情况不太对劲时，我觉得他总能察觉到。他很了解我，我们之间有种特殊的默契。他知道我脑子里在想什么，也能从我的肢体语言看出我是不是有些犹豫。

“所以，有些很细微的反应，可能只有他能察觉，其他人很难看出来。对我来说，这一点真的让我感到很安心。

“在我们结婚之前，我们已经一起训练很长一段时间，也是非常要好的朋友。纵观我的整个格斗生涯，他一直都陪伴着我——既是我的训练伙伴，也是我的教练。

“这次他能够作为教练陪我参加亚运会，对我来说是个很大的优势。”

尽管沈楷雄的“牺牲”能否换来张汇雯最终站上亚运会最高领奖台的那一刻还是未知，夫妻能在人生中的各条路上并肩同行，足以羡煞旁人。