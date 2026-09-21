（马德里路透电）皇家马德里（Real Madrid）在星期天（9月20日）的西甲马德里德比中，客场1比2不敌同城死敌体育马德里（Atletico Madrid）。皇马主帅莫里尼奥（Mourinho）在赛后挥舞上半场两次犯规动作的照片，控诉主裁判的不公。

皇马方面对于体马后卫罗梅罗（Romero）踩踏贝林厄姆（Bellingham）却未被红卡罚下感到极其愤怒，并对李刚仁针对巴尔韦德（Valverde）的粗野防守动作表示强烈不满。

皇马赛后发表声明透露，虽然中场大将巴尔韦德踢满全场，但他随后被诊断出“左脚踝严重创伤”。球会补充称，这名中场将接受进一步的伤势检查。

莫帅高举照片 炮轰判罚不公

莫里尼奥在赛后记者会上举着照片，开启近五分钟的痛斥。他说：“我们完全可以省掉这场记者会，因为整场比赛的故事都在这里。

皇马主帅莫里尼奥赛后拿着“犯规证据”，在赛后记者会上抱怨判罚问题。（视频截图）

“那显然是两张毫无争议的红卡。自有人被罚下（指赫伊森领红卡）以来，我们面临巨大的困难，场上变成11打10。如果判罚是公正的，大家可以想象，在长达50分钟里，11人打9人的局面会是什么样子。”

这场德比战进行至52分钟时，皇马后卫赫伊森（Huijsen）作为防线最后一人，因在禁区内放倒西梅奥内（Simeone）被红卡罚下，体马也因此获得罚球。

格里马尔多（Grimaldo）操刀低射命中，帮助主队打破僵局。仅过六分钟，戴维（David）便为体马再下一城，将领先优势扩大到两球。尽管比赛尾声阶段皇马后卫吕迪格（Ruediger）接应自由球头槌破门缩小比分差距，但皇马最终仍无力挽回败局。

莫里尼奥质疑裁判安排

莫里尼奥说，在上半场踢出“极具水准和顽强斗志”的表现后，他只能去“拥抱”自己的球员。不过，他将矛头直指本场主裁判阿里亚斯（Ortiz Arias）以及指派他的相关官员，并予以严厉批评。

莫里尼奥说：“他们指派一名41岁、完全没有国际比赛执法经验的主裁判……

“这名可怜的家伙来到这里，根本无法应对这种极其巨大的压力。我把这座体育场的氛围称为‘80年代式的压力’，这种场面在今天已经很难见到了。”

当被问及目前在积分榜上已落后榜首巴塞罗那（Barcelona）六分时，莫里尼奥给出尖锐回应。他说：“如果他们能让我们安心，让我们在公平的环境下与所有人竞争，那么我们还有很长的路要走。

“我不想断言这是被‘安排’好的……我宁愿相信他们只是犯了一个错误。”

体马主帅：主帅发言不可过界

在被问及莫里尼奥的上述言论时，体马主帅西梅奥内（Diego Simeone）呼吁大家保持克制。

西梅奥内说：“无论是谁在发言——不管是我、莫里尼奥、弗里克（Flick）还是佩莱格里尼（Pellegrini），我们说话时都必须小心。当你越过尊重的界限，不管你是谁，这都是不可接受的。你绝对不能跨过这条红线。”

西梅奥内更愿意将焦点放在体马的表现上。他说：“今天我们看到一场精彩的对决。面对一支表现极其出色的队伍，我们的防守做得非常好。

“在11人对11人时，我们控制了比赛。当场上变成11人打10人（指皇马少一人）时，我们依然掌控局势。”

凭借这场胜利，体马在积分榜上积16分超越皇马升至第二位，落后榜首巴塞五分，并领先皇马和贝蒂斯（Real Betis）一分。