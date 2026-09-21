（伦敦综合电） 前锋库尼亚（Cunha）于新加坡时间星期天（9月20日）拯救球队免遭三连败后，遭受批评的“红魔”曼联（Manchester United）主教练卡里克（Carrick）依旧坚称，球队在客场1比1逼平富勒姆（Fulham）的表现中仍展现出积极信号。

曼联在比赛第63分钟因一记乌龙球而陷入落后，当时后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）解围失误，不慎将球挡入自家大门。

随着英超前五轮结束仅取一胜，与积分榜倒数第二的富勒姆相比，曼联赛中所缺乏的斗志尤为刺眼。

曼联直到陷入落后才开始加强逼抢，但令人意外的是，曼联主帅卡里克坚称他对球员的求胜欲没有任何意见。

Cunha's first Premier League goal of the season 🇧🇷 pic.twitter.com/hf5EgutrVs — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2026

卡里克：球队不缺乏斗志

赛后当被问及曼联的表现是否过于被动时，卡里克反问道：“我不认为我们被动，你觉得我们被动吗？足球是一项艰难的运动。”

他补充说：“我们在上半场控制大部分局面。这是英超联赛，你总会遇到无法完全掌控局势的阶段。如果指望在整场比赛中实现绝对统治，我认为在这个联赛中没有哪支球队能做到这一点。”

在上周末的英超联赛输给“蓝月亮”曼市（Manchester City），以及周中英格兰联赛杯第三轮不敌布赖顿（Brighton）后，陷入动荡开局的曼联已经落后榜首的曼市10分，仅位列第12。

但卡里克仍试图保持乐观，声称曼联的表现本可带走三分。他说：“我认为我们应该赢得这场比赛，我们创造足够的赢球机会。我们丢的那个球只是意外。球员们本可以认为‘今天运气不佳’，但我非常喜欢大家的反应。

“我们最后险些赢下比赛。当然，我们来这里是为了取胜，从比赛的发展和我们收官的方式来看，这是我们可以带走的积极一面。我认为我们可以从今天学到很多，也同样可以收获很多。显然我们可以在某些方面做得更好，但今天还是有一些好的迹象。”

The boss has had his say on today's draw at Fulham 🗣️ — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2026

扳平功臣库尼亚：表现不可接受 卡里克前队友也公开批评

尽管曼联近况凄惨，但卡里克再次否认自己感受到压力。然而，攻入绝平球的库尼亚却公开批评曼联的比赛态度，这让卡里克的辩解显得有些无力。

这名巴西前锋坦言：“在丢球之后，我们踢得好多了，展现出极大的热情和斗志。但这（拼劲）必须从比赛一开始就拿出来。这很难解释，我觉得在上半场之后，我们总能创造很多机会并踢出好球。”

他也直言：“下半场开始阶段，他们的拼劲比我们更足，我们不能接受这一点。我们总是在丢球后才表现得更好，这绝对不行。我们需要在每一个位置上都做出提升。”

担任英国天空体育（Sky Sports）解说嘉宾的曼联名宿加里·内维尔（Gary Neville），在点评球队下半场开局的表现时，言辞极为尖锐。

这名卡里克的前队友怒批道：“我从5岁起就开始看曼联比赛，这是我见过的最糟糕的15分钟。简直是太可悲了。”

现年51岁的内维尔补充道：“我从未见过一支球队如此缺乏拼劲。卡里克当时心里该怎么想？”