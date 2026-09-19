比起冒着风雨、狼狈赶往比赛场馆的媒体，我算是个异类——背包和鞋子干着去，也干着回。

今年第25号大型强台风“杜鹃”逼近日本，关东地区星期一（9月21日）迎来强降雨，东京雨势非常猛烈。这样的天气，撑伞几乎也起不了任何作用。

因为伞一打开，下一秒可能就被强风掀翻，活生生变成一个“碗”。

亚运会游泳比赛在东京水上运动中心举行，我下榻的酒店距离场馆步行约15分钟。平日天气好的时候，和我住在同一区域的不少媒体同行都会一起步行往返场馆。

但台风来袭后，我为了不被雨淋湿，改搭比赛裁判的接驳车往返酒店和场馆。

代价就是，我必须比平时更早起床，更早出门。

好些媒体朋友告诉我，他们宁愿多睡一会儿，也不介意等到比赛快开始时才步行前往游泳馆。

但我不一样，我不想淋雨。所以，早上10时开始的比赛，我8时30分已经出了门。

在雨天乘搭接驳车，它对我来说简直像是一艘救生艇。我坐在车里，看着窗外的行人撑着伞艰难前进。有些伞已经被风吹得完全变形，有些人索性不撑伞，低头跑步赶路。

星期一下午，强风夹着暴雨来得更加猛烈。我在混合采访区看到不少外国媒体浑身湿透，衣服被雨水打得紧贴身体；其中一人甚至说，自己的鞋子里已积满了水，只好脱下鞋子，赤脚在场馆内走动。

看着他们的狼狈模样，我默默低头看了看自己的鞋。

还是干的。背包也是干的。

这场台风，我大概算是全身而退了。

有趣的是，进入东京水上运动中心后，我对外面的天气几乎一点概念都没有。

游泳馆内听不到雨声，也感受不到外面的狂风。我甚至一度产生“雨是不是已经停了”的错觉。

直到打开场馆大门，冷风夹着雨水迎面扑来，才提醒我——台风还没离开。

做体育记者久了，很多时候我们习惯把“准时”放在第一位。比赛几点开始、采访几点进行、什么时候交稿，每一件事都有明确的时间表。

但台风天提醒了我，赶上比赛固然重要，但平安抵达同样重要。