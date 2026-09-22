（伦敦路透电）国际汽联（FIA）的一级方程式（F1）委员会星期一（9月21日）达成共识，同意从2027年起将大奖赛的标准比赛里程从305公里缩短至290公里，比赛圈数也随之减少两到三圈，并对比赛时长限制做出调整，以减少下雨对现场观赛体验的影响。

国际汽联的F1委员会在伦敦举行会议，确认了下赛季将推行的改革方案。国际汽联与F1在各自发表的声明中表示，缩短里程是此前决定降低引擎燃油流量后所带来的必然结果。

此外，委员会也同意取消目前赛事从起跑到结束最多三小时的时间限制。这一限制过去包含了因降雨或其他突发因素导致的比赛中断时间。

不过，实际比赛的两小时限制仍将保留，同时，对于受到干扰而中断的赛事，赛会将引入硬性的比赛终止时间。

国际汽联表示，此举旨在当比赛出现中断时，为观众争取最大机会以观赏到完整的赛事。在2022年的日本大奖赛中，比赛开跑后因大雨中断，最终比赛只进行了原定53圈中的28圈。

委员会还同意，如果自由练习赛因故中断，赛会组织者应拥有更大的灵活性来延长练习时间。

另外，在与各汽车制造商进行磋商并根据体育咨询委员会的建议后，2027年起将取消变速箱认证（homologation）。国际汽联表示，这一举措将为供应商保留研发自由。