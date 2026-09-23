在星期三（9月23日）的爱知—名古屋亚运会羽毛球男子团体半决赛中，卫冕冠军中国以3比1大比分击败上届亚运决赛对手印度，与同样以3比1淘汰泰国的印度尼西亚会师决赛。

此役，中国和印度时隔三年“重演亚运决赛”。上届杭州亚运会决赛，中国曾在总比分0比2落后的情况下连扳三场，以3比2惊险逆转印度夺冠。这次两队在半决赛便狭路相逢，中国赢得更加干脆利落。

首场男单，中国羽毛球“一哥”石宇奇对阵印度新星拉克什亚·森，石宇奇以21比16、21比18直落两局取胜，为卫冕冠军先拔头筹。第二场男双，印度组合兰基雷迪／奇拉格·谢提以21比11、22比20力克梁伟铿／王昶，将总比分扳成1比1。

关键的第三场，李诗沣顶住压力，以21比19、21比13击败印度男单名将阿尤什·谢提，帮助中国重新拿回领先优势。第四场男双，何济霆／刘毅以21比16、17比21、21比9力克阿姆萨卡鲁南／马塔蒂尔，帮助中国锁定3比1的总比分，提前结束战斗，无需再战第五场单打。

中国单打好手李诗沣在关键的第三场顶住压力，为团队重新在大比分上取得领先。（路透社）

印尼连扳三场逆转泰国

另一场半决赛，印尼在开局不利的情况下，连扳三场逆转淘汰泰国。印尼一单佐纳丹先失一阵，以17比21、14比21不敌泰国名将昆拉武特。随后，阿尔菲安／菲克里在男双为印尼扳回一城，以21比13、21比19击败佩拉差伊／帕卡蓬。

泰国名将昆拉武特（图）最高排名世界第一，目前排在世界第二。他此役击败的对手佐纳丹则是现任世界第一。（路透社）

法汉则在男单第二阵以21比15、21比13击败阿里，让印尼超前；第四场男双，卡南多／马丁以21比15、21比13击退查能蓬／通萨，帮助印尼以3比1锁定晋级资格。由于亚运不设铜牌战，落败的印度和泰国男团双双收获铜牌。

中国在新加坡时间星期四（24日）下午3时的决赛会对垒上届止步八强的印尼，全力争取卫冕。如果中国夺冠，这会是他们队史第八枚亚运会男团金牌。男团决赛将在爱知县一宫市综合体育馆举行。