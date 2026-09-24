（阿塞拜疆综合电）就在新加坡时间星期六（9月26日）的世界一级方程式赛车（F1）阿塞拜疆大奖赛开赛前，法国车手哈贾尔（Hadjar）正式与红牛车队完成续约，2027赛季将继续与四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）搭档。

这名21岁的车手在2025年效力于红牛二队（Racing Bulls）时表现出色，本赛季取代角田裕毅晋升一队。在红牛一队的首个赛季中，他的表现同样令人印象深刻，曾连续七场比赛跻身前六名，包括在摩纳哥大奖赛取得季军。

尽管因手腕受伤缺席过去三场比赛，但哈贾尔目前仍以71分的成绩在车手积分榜上排名第八，此等表现亦令红牛早在9月就决定与他续约一年。经过车队评估后，哈贾尔获准在本周末的阿塞拜疆大奖赛重返赛场。

他说：“在这种情况下回归当然是好事。我真的很期待再次驾驶赛车，我上一次握方向盘还是在布达佩斯，距今已经过去很长一段时间。这绝对是一条充满挑战的复出赛道，但我感到很兴奋，而且现在宣布（续约）消息也很好，所以一切都很棒。”

哈贾尔说，他并不清楚这份新合约的具体期限，更愿意将细节留给身边的团队去处理。“我让团队代我沟通。我只负责在赛道上表现，这就够了。”

红牛车队领队梅基斯（Mekies）说：“我们非常高兴能继续与哈贾尔携手前行，自从年初加入我们以来，他在赛道内外都表现出色。考虑到这仅仅是他的第二个F1赛季，延长合约便成了一个顺理成章的决定。”

红牛二号车手挑战艰巨

近年来，在红牛车队与维斯塔潘搭档，对其他几名车手而言都是一项艰巨的挑战。墨西哥车手佩雷斯（Perez）因在2024赛季落后这名荷兰车手285分而被弃用，劳森（Lawson）去年仅出战两场比赛后便被角田裕毅接替。

如今随着哈贾尔锁定2027年的车手席位，以及维斯塔潘早前已经续约至2030年，红牛一队已经确定来年的阵容。至于红牛二队的两名车手劳森和林德布拉德（Lindblad）的合同安排，则有待公布。