在总比分2比0领先的情况下，中国男子羽毛球队连丢三盘，最终以2比3遭印度尼西亚男队逆转，无缘在2026年爱知—名古屋亚运会上实现男子团体赛的三连冠。

亚运历史上，中国和印尼男队在男团比赛中是绝对霸主，两队在前16届的比拼中分别七次和五次拿下此项目的金牌。中国队更是在杭州亚运会上实现卫冕，本届剑指三连冠。

赛中，前世界第一、中国羽毛球“一哥”石宇奇率先登场，他以21比13、21比18连下两局击败现世界第一佐纳丹。之后中国男双“梁王”组合梁伟铿／王昶也以22比20、19比21、21比14战胜阿尔菲安／菲克里，中国队不到两个小时便拿到冠军点。

但之后印尼吹响了反击的号角，面对名将李诗沣，世界第10的印尼好手法汉以23比21、15比21和21比16的比分强势取胜。

接下来的男双较量中，卡南多／马丁再以23比21、21比10轻取何济霆／刘毅，将比赛拖入决胜盘。

最后的男单较量中，翁泓阳没能抵挡住乌拜迪拉的攻势，以21比23、13比21连丢两局，无缘三连冠后收下银牌。

而实现绝地大翻盘的印尼则在1998年后，时隔28年再夺亚运男团的冠军。由于亚运不设铜牌战，半决赛中落败的印度和泰国男团双双收获铜牌。