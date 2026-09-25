首届国际足球联合会亚细安杯（FIFA ASEAN Cup）的超级组（Premier Division）在星期五（9月25日）点燃战火，“雄狮”新加坡男足国家队在客场以0比2不敌东道主印度尼西亚，遭遇开门黑。

两队曾在上个月相遇于亚细安锦标赛的小组赛末轮，当时新加坡以1比1逼平印尼后顺利出线，而印尼则止步小组赛。

不过，亚细安锦标赛并不处于国际比赛窗口，印尼主帅赫德曼（John Herdman）本次能征召更多在海外效力的主力球员。在目前的23人大名单中，有多达12人是在海外踢球，而今年8月时只有两人。

实力大增的印尼也很快在雅加达的格罗拉蓬卡诺体育场上掌握主动，他们上半场的攻势一波接一波，很快在第13分钟凭借归化球员完成连线，打破场上僵局。

出生于美国的边锋卢克·维克里（Luke Vickery）边路送出助攻，出生于荷兰的奥拉特曼贡（Oratmangoen）门前推射破门，取得领先。

雄狮下半场吃红卡送罚球崩盘

下半场换上宋义勇的雄狮进攻稍有起色，但在第70分钟时突然崩盘。

雄狮后卫萨夫万（Safuwan Baharudin）先是在禁区边缘解围时绊倒澳大利亚归化中锋贝克（Baker），在视频助理裁判（VAR）介入后，黄卡被升级成红卡遭罚下。

这一犯规也给印尼送出了一个位置极佳的自由球，而雪上加霜的是宋义勇在防守时因手球送出罚球。本赛季被英甲球会牛津联队（Oxford United）租借至荷兰球队福图纳锡塔德（Fortuna Sittard）的荷兰归化球员前锋罗梅尼（Romeny）主罚命中，锁定胜利。

李斯平：不谈裁判决定 球员精神可嘉

尽管首战吞下败仗，雄狮主帅李斯平对球队在下半场做出的回应感到欣慰，但也指出了球队在开局阶段的不足。

对于下半场的两个关键判罚，李斯平在赛后记者会上拒绝给出评价。他强调：“我不会浪费时间去谈论那些判罚。我无法控制裁判的决定，但我能谈论的是我们球员面对逆境时所做出的回应。

“我们是一支永不低头、绝不放弃的队伍。即便在面对红卡和罚球的沉重打击时，这一点也表现得非常明显。这些精神对我们至关重要，我们需要一路保持并带到亚洲杯赛场上。”

首届国际足联亚细安杯分为超级组和第二级别的挑战组（Challenge Division）。超级组中，越南、泰国、菲律宾和巴基斯坦被分在B组，而雄狮将在9月28日迎战A组的另一名对手孟加拉，并于10月1日对阵长堤宿敌马来西亚。马国在早先结束的比赛中，以3比0完胜孟加拉。

本届赛事在小组循环赛结束后不设半决赛，取而代之的是，各组第一名将直接交锋，争夺所属级别冠军；各组第二名则争夺第三名。