虽然两度遭遇安全车导致优势荡然无存，但英国车手拉塞尔（Russell）星期六（9月26日）还是在巴库赛道守住杆位，惊险夺得世界一级方程式赛车（F1）阿塞拜疆大奖赛冠军。此役过后，他将距离领头羊安东内利（Antonelli）的积分差距缩小至66分。

这是现年28岁的拉塞尔在本赛季斩获的第三场分站赛胜利，他此前曾夺得在澳大利亚举行的揭幕战冠军，并于今年6月在奥地利大奖赛登顶。

因和星期天（27日）的国家哀悼日冲突，阿塞拜疆的全部比赛均提早一天进行。拉塞尔在星期五（25日）进行的排位赛中以0.8秒多的巨大差距收下杆位，他也在正赛中延续这一势头，在开跑后很快建立起10秒多的领先优势。

不过，比赛进行至第31圈时却出现意外，威廉姆斯的车手奥尔本（Albon）撞墙引发安全车，虽然拉塞尔进站后守住领跑位置，但领先优势被完全抹平。

而在安全车结束后的重新发车中，车阵后方出现多车连环碰撞。阿尔卑车手克拉平托（Colapinto）在首个弯角钻入内线后刹车不及，撞到队友加斯里（Gasly），后者则波及到迈凯伦车手、上届车手冠军诺里斯（Norris）。

这次事故也再次引发安全车，虽然再次发车没有出现事故，但四届F1世界冠军维斯塔潘（Verstappen）已经携手复出的红牛队友哈贾尔（Hadjar）杀到身后。

不过，拉塞尔还是扛住维斯塔潘的追击压力，最终以0.196秒的微弱优势率先冲线，收下本赛季个人第三胜。维斯塔潘和哈贾尔这对红牛双雄则包揽第二和第三，一同站上领奖台。

然而，在车手积分榜方面，拉塞尔没能如愿全力追分。他的20岁队友安东内利本因在排位赛的首阶段不慎在一号弯撞墙，导致正赛只能从第16位起跑。不过，他在比赛中得益于多名车手退赛以及极佳的追赶实力，最终以第五名冲线，弥补不少损失。

法拉利的勒克莱尔（Leclerc）和哈密尔顿（Hamilton）分别拿到第四和第六，红牛二队的林德布拉德（Lindblad）获得第七，哈斯双雄奥康（Ocon）和贝尔曼（Bearman）拿到第八和第九，威廉姆斯的塞恩斯（Sainz）抢到积分区的最后一席。

阿塞拜疆大奖赛是本次三连站的首战，F1下周将重回马来西亚的雪邦赛道，之后在滨海湾赛道进行新加坡大奖赛的夜间较量。