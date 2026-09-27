（曼彻斯特综合电）在被裁定违反英超115项财务监管指控中的114项后，曼市（Manchester City）主席穆巴拉克（Mubarak）星期六（9月26日）向球迷发表公开信，坚信俱乐部能自证清白。

这项裁决结束了持续多年的调查，但独立委员会的完整调查结果，以及曼市可能面临的处罚仍有待确定。据悉，曼市应该也会提出上诉。

穆巴拉克在公开信中强调，俱乐部坚信能够证明自身清白，这一立场与案件开始时相比并没有改变。

他在曼市官网发表的信中写道：“英超的程序还有很长的路要走，而我们证明俱乐部清白的信心和决心，与案件开始时一样坚定。”

他解释，由于法律程序涉及保密规定，俱乐部无法向球迷提供更多细节，并透露即使是这封公开信，也经过了法律审核。

他同时呼吁球迷重新阅读俱乐部此前就此案发表的声明，包括2023年2月针对英超指控所作出的回应。

曼市当时说，欢迎由独立委员会审理案件，并对相关证据进行审查。曼市近日发表的声明同样强调，英超的相关程序仍在进行中。

穆巴拉克也反驳了媒体报道中出现的各种结论，并向球迷说，俱乐部在此案上的立场“没有任何改变”。

目前外界已经出现有关扣分、降级以及撤销冠军荣誉等处罚的讨论，但曼市最终会受到什么处罚，以及整个程序还需要持续多久，目前仍没有定论。

前曼市中场罗德里支持老东家

今年8月转投巴塞罗那（Barcelona）的西班牙中场罗德里（Rodri）则相信，曼市在财务问题上是清白的，并表示除非有证据证明球队有错，否则他会继续相信老东家。

在新加坡时间星期天（27日）西班牙对阵英格兰的欧国联比赛前的记者会上，30岁的罗德里表达了对曼市的支持。

曾帮助曼市赢得多个重大冠军头衔的罗德里说：“他们（曼市）一直表达自己的信心，坚称自己没有做错任何事，而我们相信他们……在他们被证明有错之前，我们都会相信俱乐部。他们一直告诉我们，他们对自己的清白充满信心。”

西班牙队长罗德里对老东家曼市表示支持。图为他在帮助国家队在欧国联以3比2战胜英格兰后，挥拳庆祝。（路透社）

2020年，曼市曾因另一宗财务公平竞赛案件被体育仲裁法庭裁定无罪。当时，欧足联最初曾对曼市实施两年禁止参加欧洲赛事的处罚。

罗德里也以这宗案件为例，并解释说：“我们有2020年的例子，当时整个程序也是一样的，但最终什么事情都没有发生。”

这名西班牙队长补充道：“我们经历过类似的情况，当时也是类似的司法程序。虽然指控不同，但过程相似……当时在初审阶段，我们也被裁定有罪，但我们相信俱乐部，相信俱乐部一直坚持的清白，而最终我们被判无罪。所以，我相信司法制度，也相信俱乐部是清白的。”

罗德里：冠军不是钱买来的

这宗案件所涉及的期间内，曼市共赢得八座奖杯，包括三座英超、三座英联赛杯、一座社区盾杯以及一座英足总杯。

对于曼市可能因处罚而被剥夺部分冠军荣誉的说法，罗德里并不认同。他说：“我们所取得的一切，他们无法从我们手中夺走。

“这不是用金钱可以买来的东西，而是通过努力、付出，以及每天并肩作战所换来的……我可以告诉你们，这一切都是我们应得的，我很高兴自己能够亲历英格兰足球最辉煌的时代之一。”