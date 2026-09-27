（马德里综合电）西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）星期六（9月26日）确认，当家射脚姆巴佩（Mbappe）将因左膝后关节囊过度伸展而缺阵约两周，这一伤情并没有外界最初预想的严重。

姆巴佩仍有极小可能赶上皇马下一场西甲比赛，届时“银河战舰”将在新加坡时间10月11日坐镇主场，迎战比利亚雷亚尔（Villarreal）。

作为法国队长，姆巴佩在星期六法国以1比0战胜土耳其的欧洲国家联赛中受伤。这也是法国传奇球星齐达内（Zidane）执教法国队后的首场比赛。姆巴佩在下半场初段攻入全场唯一进球，但不久后便坐在草地上，不断揉着左膝。

在接替法国队传奇主帅德尚成为高卢雄鸡新帅后，齐达内（左）带领球队击败土耳其迎来执教开门红。图为他在比赛中为法国边锋巴尔科拉（右）布置战术。（法新社）

齐达内赛后坦言，姆巴佩的伤势并不乐观。姆巴佩随后返回西班牙接受扫描检查，好在最新检查结果显示，他的伤情并不算特别严重。

不过，这位法国队长确认缺席本期国家队集训的剩余比赛。在这次国际比赛窗口期间，法国还将在主客场两次对阵比利时，并迎战意大利。

皇马遭遇伤病打击

姆巴佩本赛季再次成为皇马的头号射脚，各项赛事八场比赛已经贡献八个进球和两次助攻，同时入选了2026年金球奖30人候选名单。

皇马希望姆巴佩能够及时康复，争取在下个月西甲重新开赛时复出。莫里尼奥（Mourinho）执教的皇马本赛季联赛开局表现有所起伏，前七轮取得五胜两负，目前落后开局全胜的巴塞罗那（Barcelona）六分。

皇马的伤病名单也在不断扩大，科纳特（Konate）在法国队集训期间受伤，预计缺阵约三至四周；巴尔韦德（Valverde）则在皇马不敌体育马德里（Atletico Madrid）的德比战中遭遇脚踝三级扭伤，预计也将缺阵数周。