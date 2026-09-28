（巴库综合电）世界一级方程式（F1）的卫冕世界冠军诺里斯（Norris），因在阿塞拜疆大奖赛后公开呼吁对科拉平托（Colapinto）实施禁赛一场的处罚，在社交媒体上引来包括阿根廷外交部长在内的大量批评。

在上星期六（9月26日）的正赛进行到第36圈、安全车撤离后重新起跑时，科拉平托强行插向1号弯内侧后轮胎锁死，结果在过程中将诺里斯和阿尔卑队友加斯利（Gasly）一并撞出赛道。

诺里斯在赛后接受英国天空体育采访时坦言：“但说到底，我只是被撞了出去。老实说，有些车手根本就不应该留在F1。”

诺里斯还说：“如果你在像这样的重新起跑时造成撞车事故，你至少应该被禁赛一场。我就是平白无故被撞出局。国际汽联应该更加严厉，对这类行为开始处以禁赛处罚。”

科拉平托赛后则主动承担责任，并向诺里斯、加斯利以及车队道歉。由于在这起事故中承担主要责任，科拉平托被判罚时10秒，并在下一站马来西亚巴林大奖赛中被罚退五位发车。

Colapinto apologised for 'big mistake' that ended Gasly, Norris races 🗣️ pic.twitter.com/lHGEmaMN4e — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 26, 2026

车迷涌入诺里斯社媒 阿根廷外长也发帖

诺里斯的言论马上引爆了F1社媒，阿尔卑车队在上星期天（27日）发布声明，谴责“仇恨言论和网络霸凌”。大量阿根廷车迷则涌入诺里斯的Instagram账号，列出诺里斯历来的撞车事件，而诺里斯粉丝则进行维护，令诺里斯最近一则贴文的评论量在星期一（28日）中午达到8万之多。

相比之下，诺里斯的社媒账号拥有约1190万名粉丝，他的其他帖子的评论数普遍在1000条至6000条之间，很少能突破五位数。

少见的是，阿根廷外长基尔诺（Pablo Quirno）也在上星期天发帖，配图是诺里斯在2025年蒙特利尔站撞向皮亚斯特里（Piastri）的照片，并写道：“肯定诺里斯也会要求处罚在2025年蒙特利尔站撞向皮亚斯特里的车手。哦对……”

迈凯伦车队和诺里斯目前均未做出回应。不过，阿尔卑车队领队布里亚托雷（Briatore）却说，他将进行反思，再决定对科拉平托采取何种行动。

他说：“我为车队和皮埃尔（加斯利）感到非常遗憾，我也要向兰多（诺里斯）和迈凯伦车队道歉，因为这毁了他们的比赛。我知道弗兰科（科拉平托）已经承担了全部责任，这也是他应该做的。考虑到当时的比赛状况和安全车重新起跑的背景，他的刹车踩得实在太迟了。对于一名拥有他这样经验水平的车手来说，这是一个非常糟糕的举动。”

他补充说：“我想花点时间进行反思，并考虑应该采取什么行动。”

Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025.



Ah, no…cierto. pic.twitter.com/fiTYyTccn7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 26, 2026