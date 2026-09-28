（伦敦路透电）英格兰中场贝林厄姆（Bellingham）在欧国联不敌西班牙的比赛中展现出火爆的一面后，英格兰主帅图赫尔（Tuchel）敦促他在比赛中保持“些许怒火”。

在星期天（9月27日）的欧国联比赛中，英格兰以2比3不敌新科世界杯冠军西班牙。效力于皇家马德里（Real Madrid）的贝林厄姆成为场上焦点之一。

贝林厄姆在一次拼抢中不敌球会队友、西班牙左卫库库雷拉（Cucurella），随后两人发生激烈口角。贝林厄姆随后助攻戈登（Gordon）为英格兰破门，做出强势回应。

贝林厄姆（左）与库库雷拉（右）虽然是皇马队友，但在国家队各为其主。（路透社）

尽管图赫尔此前曾批评贝林厄姆在场上情绪容易失控，但如今这名英格兰主帅反而希望中场球员继续保持这种侵略性。“他喜欢这样。如果出现这种情况，他会踢得更好。”

这名德国籍教练补充道：“如果他带着些许怒火踢球会更好，这就是他的特点。我认为有时候他会主动寻找这样的时刻，让自己的斗志被点燃。”

谈到贝林厄姆与库库雷拉发生争执时，图赫尔说：“我觉得他代表国家队比赛时，眼里根本没有（球会）队友这个概念。

“他想赢球。他眼里没有（球会）队友。比赛之外，他当然和他们是朋友，但在90分钟的比赛里不是这样。”

图赫尔：无法管理球员出场时间

输给西班牙后，英格兰接下来将在星期三（30日）客场对阵捷克，随后迎战克罗地亚，之后在主场再次对阵捷克。

面对繁忙的赛程，图赫尔依然认为，英格兰球员及其所属球会，不应在国家队比赛期间自行选择参加哪些比赛。

被问及是否有球会主帅联系过他时，图赫尔告诉记者：“我不会接英超主帅的电话。我执教球会时，也从来没有给国家队主帅打过电话。”

图赫尔（右）曾执教法甲PSG、英超切尔西和德甲拜仁等世界级强队，如今执掌英格兰国家队帅印。（路透社）

“我无法管理球员的出场时间，这根本不可能。为什么我要这样做，让球员产生一种可以退一步、只踢半场或者休息一场比赛也没关系的想法？我绝不会这么做。这太疯狂了。”

他补充道：“我们希望赢得下一场比赛……理想情况下，我们应该继续踢、继续踢、继续踢，至少让六七名球员再次首发——让他们承担责任，同时也让他们感受到我们的信任。”

图赫尔指出，英格兰将在客战捷克时全力争胜，并说：“我们需要采取积极主动的踢法。

“没有什么所谓的管理（球员出场时间）的空间，也没有所谓保守节奏的踢法。球队想怎么踢，我们就怎么踢，所以放手去踢吧。”