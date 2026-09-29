（哥本哈根综合电）尽管被裁定违反英超财务指控而面临降级甚至剥夺冠军的制裁，英超豪门曼市（Manchester City）不仅毫无认罪之意，更在欧洲足坛巨头面前公开放话硬碰硬。曼市首席执行官费兰·索里亚诺（Ferran Soriano）在丹麦哥本哈根的一场闭门会议上，向其他欧洲顶级球会高层撂下狠话，直言相关法律诉讼“远未结束”，俱乐部势必周旋到底。

索里亚诺是在欧洲足球俱乐部组织（前身为欧洲足球俱乐部协会，ECA）董事会会议上传递出上述讯息的。这场闭门峰会云集欧洲足坛权贵，包括曼联（Manchester United）国际足球关系主管布兰克（Blanc），以及埃弗顿（Everton）兼意甲罗马队老板弗里德金（Friedkin）等强硬派对手均在座。

八年拉锯未完 曼市放话奉陪到底

据英国报联社披露，索里亚诺在会上不仅没有因裁决结果而低头，反而语带机锋地告诉在座高管：“我们花了整整八年时间才走到今天这一步，接下来的程序还会耗费更多时间。”他暗指的是英超联盟早在2018年便启动、历经漫长调查才提交的指控。索里亚诺在发言完毕后迅速离席，拒绝回答门外守候媒体的任何提问。

这番言论与曼市主席穆巴拉克（Khaldoon Al Mubarak）日前发表的公开信口径高度一致。穆巴拉克在致蓝月亮球迷的信中称，球会有百分之百的信心自证清白，“英超的法律程序还有很长一段路要走，我们的决心和信心与当初立案时一样坚定”。曼市官方同时强调，由于司法程序进入高度机密阶段，俱乐部目前无法对外披露更多抗辩细节。

115项控状多数成立 扣分降级与剥夺冠军成焦点

曼市此次身陷的危机始于长达数年的“115项财务违规”调查。指控核心主要针对球队在2009年至2018年期间，涉嫌通过阿联酋关联企业虚增赞助金额、设立隐蔽账目私下向主帅与球员支付报酬，以此规避英超与欧足联的财政公平法案。独立仲裁委员会上星期五（25日）作出裁定，认定绝大部分指控成立。

这一重磅判决在英格兰足坛掀起海啸。据了解，多支英超俱乐部已在周末紧急咨询法律顾问，准备向曼市索取巨额竞技与商业赔偿。在处罚层面，从扣除联赛积分、英超联赛降级到剥夺已斩获的冠军奖杯皆在考量之列。

曼市在涉嫌违规的九年间曾斩获三座英超冠军。一旦独立仲裁委员会作出追溯性剥夺荣誉的裁决，红魔曼联以及红军利物浦或将获得补发当季英超桂冠；届时，曾饮恨屈居亚军的红军传奇队长杰拉德（Gerrard）亦可能首度“补发”英超冠军金牌。

体育官司背后的政治算盘

不过，多名熟悉英国体育法与资本市场的法律界人士分析，直接将卫冕冠军逐出联赛或剥夺荣誉的阻力巨大，最可能落实的制裁仍是即时扣除巨额积分与天价罚款。更重要的是，这场官司的走势早已溢出纯粹的足球竞技范畴。

穆巴拉克同时也掌管阿布扎比总值近2900亿英镑（约4910亿新元）的主权财富基金穆巴达拉（Mubadala），这个基金在英国的基础设施、能源及科技领域均有极深涉足，两国外交与经贸利益紧密交织。曼市阵营此次摆出不惜上诉到底、打持久战的姿态，不仅是试探英超联盟的执法底线，更被外界视作在将这场世纪官司拖入漫长的公关与法律拉锯战，以空间换取与各方谈判的筹码。