（巴库综合电）世界一级方程式（F1）卫冕世界冠军诺里斯（Norris）就赛后要求阿尔卑车手科拉平托（Colapinto）禁赛的言论，向对方道歉。

在上星期六（9月26日）的阿塞拜疆大奖赛中，科拉平托在第36圈安全车重新启动时引发三车相撞事故，导致他的队友加斯利（Gasly）和迈凯伦车手诺里斯退赛。

事故发生后不久，诺里斯接受媒体采访时将责任归咎于科拉平托，并暗示这名阿根廷车手不应该出现在F1发车阵容中。

诺里斯：当时情绪太激动 已向科拉平托道歉

到了星期一（28日），诺里斯在Instagram发布限时动态说，自己是在情绪激动的情况下发表言论，并透露已经直接向科拉平托道歉。

诺里斯写道：“巴库周末整体而言非常艰难，比赛又令人失望地早早结束。

“赛后，我给弗朗哥（科拉平托）发了一条信息，就我当时发表的言论向他道歉。我本来就不应该那样说。我知道自己应该做得更好，虽然当时情绪很激动，但这不是借口。

“我那样说是错误的。这些年来我自己也犯过错误，我知道这就是赛车的一部分，也是我们在极限状态下竞争的一部分。”

这名英国车手补充道：“我和弗朗哥已经达成了很好的共识，我们仍然是好朋友，也都期待着本周末重新投入比赛。”

而科拉平托在赛后立即向加斯利和诺里斯道歉。他说：“我非常难过，也非常失望……真的非常、非常抱歉，这是一个非常严重的错误。刹车很冷，轮胎也很冷，我完全失去控制。不幸的是，我也把皮埃尔（加斯利）和兰多（诺里斯）撞出了比赛。非常抱歉。”

阿尔派车手科拉平托在祖国阿根廷拥有不少车迷，而车迷们也常常为他“出头”。（法新社）

诺里斯赛后最初发表的言论，在他的社交媒体账号上招来大量网络攻击，其中很大一部分来自科拉平托的支持者。

自2024年首次参加F1以来，科拉平托已经在祖国阿根廷建立了庞大的粉丝群体。在巴库周末开始前，加斯利曾透露，由于他在马德里大奖赛最后阶段挡住科拉平托，他的女友和家人曾收到网络威胁。

科拉平托将在本周末的巴林大奖赛中执行退后五个发车位的处罚，这场比赛将在马来西亚的雪邦赛道举行。