（路透电）世界一级方程式赛车（F1）车队阿斯顿马丁于星期二（9月29日）正式宣布，与45岁的两届世界冠军阿隆索（Alonso）完成续约。这名F1现役年纪最大的车手将与同样延长合同的队友兰斯·斯特罗尔（Lance Stroll），连续第五个赛季搭档出赛。

阿隆索此前曾公开坦言，自己正在考虑在当前赛季结束后离开F1，并可能转战其他赛车系列赛。尽管阿斯顿马丁始终劝说阿隆索在2027年继续留队，但这名西班牙车手直到星期二才正式确认，他将在2027年继续征战F1。

阿隆索在阿斯顿马丁发布的一段视频中说：“我拥有一段不可思议的职业生涯，走遍了世界各地，征战了超过23年，参加了超过400场大奖赛，而我所取得的成就，甚至超过了我曾经的梦想。我花了一些时间才做出这个决定，但现在我的想法已经非常清楚了。

“我会从一级方程式赛车中退役——但不是现在。我依然觉得自己很快，依然充满动力，也依然对F1和赛车运动充满热情。所以，我非常高兴还能继续征战赛车运动的最高舞台，继续做这件已经成为我生命一部分的事情。”

阿隆索曾于2005年和2006年效力雷诺车队（现已更名为阿尔卑）期间两度夺得世界冠军，他于2023年加入阿斯顿马丁车队，迄今已为车队八次登上领奖台。然而，车队本赛季在已进行的15站比赛中仅拿到由阿隆索贡献的三个积分，在11支车队中排名第10。

阿斯顿马丁锁定双车手阵容

在宣布阿隆索将留队至2027年的同时，阿斯顿马丁也确认了车队老板劳伦斯·斯特罗尔（Lawrence Stroll）之子兰斯，将继续留在车队效力。

劳伦斯说：“兰斯和阿隆索一直是我们发展历程中至关重要的一部分，我们很高兴确认他们将继续与我们携手开启车队的下一个篇章。拥有两名具备如此丰富经验、敬业精神和专业知识的车手，为整个团队带来了巨大的价值。

“我们的目标是赢得胜利。尽管短期内我们仍专注于提升赛车性能，但我相信我们拥有实现长期目标所需的世界级人才。”

兰斯将在2027年迎来个人第11个F1赛季，自2019年首次加入车队以来，这名加拿大车手已完成超过200场F1正赛，拥有三次领奖台完赛记录。