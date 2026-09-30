（伦敦路透电）英超官方星期二（9月29日）宣布，认定曼市（Manchester City）在九个赛季严重违反联赛财务规则的所有指控均成立。曼市第一时间发布声明称，对委员会公布的意见感到失望和惊讶，并将通过现有的渠道上诉。

调查发现，曼市从2009年至2018年与多家商业合作伙伴安排虚假合同，以此人为夸大球会收入并降低账面成本，从而掩盖真实的财务状况。这些公司只需支付部分赞助费，其余则由拥有曼市的阿布扎比联合集团投资与发展有限公司（ADUG）补足。

据悉，涉及金额合计超过9亿英镑（约15亿新元），以此规避英超及欧足联关于支出限额的规定。此外，曼市在英超进行的为期四年的调查期间，刻意“协同采取行动，阻挠、妨碍调查工作”，在关于未能配合调查的四项指控中，有三项也被认定成立。

英超联赛首席执行官理查德·马斯特斯（Richard Masters）在声明中说：“这项核心裁决确立曼市在此期间所发生事件的事实。它详细阐述球会如何在近10年时间里系统性地违反英超规则。”

他强调：“这起纪律处分案件及其裁决结果，是英超历史上最重要的事件。既然委员会已做出裁决，我们将致力于迅速推进后续程序，以便为联赛、各球会及球迷提供明确的预期。”

这一裁决在英格兰足坛引发巨大震荡，同时也引起有关曼市过往所获冠军头衔是否会被剥夺的质疑。自2008年被ADUG收购以来，曼市过去15年里共赢得八次英超、四次足总杯和七次联赛杯冠军，并于2023年首次捧起欧冠奖杯。

曼市誓言抗争洗清名誉

曼市第一时间回应英超裁定，称对这一决定表示“惊讶和失望”，并誓言继续抗争以洗清名誉。

球会在一份声明中说：“曼市对英超委员会公布的裁定意见，感到失望且意外。球会否认英超方面提出的全部指控，同时掌握大量确凿、无可辩驳的证据，用以支撑本案全部立场。

“英超的相关审理程序仍在推进，多项关键环节尚未完成。曼市将行使上诉权利，理由是该裁定意见在法律、原则及事实层面均存在明显重大错误，裁定结果不能成立。在后续全部诉讼程序终结前，球会进一步的发声将受到明显限制。”

据悉，曼市须在星期五（10月2日）之前提交上诉。当路透社询问曼市的上诉是否会自动暂缓执行任何处罚时，英超代表说，由于保密规定，无法“透露具体程序细节”。

根据英超联盟的规则，处罚措施可能包括扣除积分、罚款，甚至将球队逐出联赛。埃弗顿（Everton）和诺丁汉森林（Nottingham Forest）曾在2023至2024赛季因违反财务可持续性规则而遭到扣分处罚。

以此类推，如果针对100多项指控适用同样的处罚标准，曼市极有可能面临降级。

曼市CEO：纯属“阴谋论”

曼市首席执行官索里亚诺驳斥相关指控，并认为一切都是英超的“阴谋论”。（路透社）

曼市首席执行官费兰·索里亚诺（Ferran Soriano）则在一段发给员工的视频中驳斥相关指控，并指责委员会支持了英超的“阴谋论”。

索里亚诺说道：“英超针对我们的整起案件，仅仅建立在一项不实指控之上，即声称老板的个人资金通过某些赞助商，以某种隐秘方式注入球会。这根本不是事实。我们已向英超委员会提交确凿证据，表明此事既不可能发生，也确实未曾发生。

“令我们惊讶的是，委员会隔了近两年，竟然发表一份支持英超阴谋论的意见。为了得出这样的结论，该意见实际上无视球会提供的海量证据，而这个结论显然是错误的。我们的律师将提起上诉，指出意见存在明显的法律、原则和事实方面的重大错误，并且存在安全隐患。”

曼市在2020年将案件提交至国际体育仲裁法庭后，成功推翻欧足联因违反财政公平竞赛规则而对其处以的两年禁赛处罚。

索里亚诺说：“我们现在专注于独立的上诉程序，并利用所有其他可行的法律途径，力求赢得这场官司。不久，我们将回顾这段历史，并将其视为我们历史上又一次共同面对逆境并最终战胜它的时刻。”