（曼彻斯特综合电）英超豪门曼市（Manchester City）主要赞助商阿提哈德航空（Etihad Airways）说，正在考虑对英超采取法律行动。

曼市此前被一个独立委员会裁定，违反英超财务规则中的114项违规指控。这个独立委员会认定，在2009-2010至2017-2018赛季期间，曼市与多家商业合作伙伴安排“虚假”合同。

如今，自2009年起便成为曼市赞助商的阿联酋国营航空公司阿提哈德航空说，公司“断然否认任何暗示航空公司曾参与不当商业安排的裁决、结论或指控”。

阿提哈德航空在一份声明中说，英超联赛从未与公司接触，公司也没有机会提供相关资料。

目前，阿提哈德航空正寻求法律意见，以保护自身利益。阿提哈德航空并未在裁决书中被点名，但公司说，这份裁决已经“对阿提哈德造成有害影响”。

阿提哈德航空在声明中说：“英超联赛在经历一段时间的选择性泄露和报道后，就委员会调查结果作出的公开说明，进一步对阿提哈德造成有害影响，尽管这家航空公司并未在公布的删节版调查结果中被点名。

“在整个委员会意见所涉及的程序中，英超联赛从未与阿提哈德取得联系或展开接触。因此，英超联赛从未给予阿提哈德机会，让我们参与相关程序、提供有关资料，或确保用于得出相关结论的信息准确且公平，而这些结论如今可能被解读为对阿提哈德造成不利影响。

“阿提哈德对这一事件被公开传播的方式深感担忧。信息缺乏清晰度和透明度，加上选择性披露，已经对阿提哈德造成有害影响，尽管我们并未在公布的裁决中被点名。英超联赛必须对其呈现这些调查结果的方式所造成的后果负责。”