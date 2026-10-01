（雪邦综合电）随着世界一级方程式赛车（F1）大军已进驻马来西亚，大量车迷也已陆续抵达。在星期五（10月2日）于雪邦国际赛道进行的巴林大奖赛周末开启前夕，吉隆坡正严阵以待即将到来的客流高峰。

预计本届赛事将吸引约20万名观众，10月4日（正赛日）将被视为最繁忙的一天，而吉隆坡国际机场将会是客流量的“主战场”。

马国机场控股（MAHB）董事经理莫哈末依沙尼透露，连机场酒店也已被抢购一空。他指出，位于吉隆坡国际机场的萨玛萨玛酒店（Sama-Sama Hotel）已全部满房，以接待从星期五至星期天（4日）期间参与F1赛事的宾客。

他补充说，马国机场控股与多个政府机构已成立一个特别工作小组，以确保在这三天的赛事期间，旅客通关与流动顺畅。

海湾航空（Gulf Air）从巴林直飞吉隆坡的首航于星期三（9月30日）抵达吉隆坡国际机场第一航站楼。莫哈末依沙尼在迎宾礼后接受媒体访问时说：“我们会确保旅客流量顺畅，并尽最大努力提供协助。”

延伸阅读 马国F1巴林大奖赛部署约700保安交管人员 马国雪邦赛道周四起交通管制

他指出，赛事的最后一天（4日）预计将录得最高的旅客吞吐量：“我们希望确保前来观赛的人流顺畅。我们会协助安排停车，但由于吉隆坡的停车位相当有限，我们强烈鼓励访客使用公共交通工具，以避免交通拥堵。”

海湾航空专为F1多开六航班

海湾航空首席执行官马丁·高斯（Martin Gauss）指出，鉴于车迷对赛事的强劲需求，航空公司已在F1周末期间特别增开六个航班。

他说：“我们这趟航班是满载而来，机票已售罄。配合本周末举行的大奖赛，我们还增设另外六趟航班。”

高斯也感谢马来西亚和巴林政府的通力合作，促成海湾航空重返吉隆坡及这项F1盛事的顺利举行。他说：“我知道双方都付出极大的努力。我们非常自豪巴林能借此机会，在马来西亚举办F1大奖赛。”

他坦言，海湾航空希望这项F1盛事也能鼓励更多马来西亚人到访巴林：“我期待未来有更多大马人造访巴林，同时我们也希望能为马来西亚带来更多游客。”