（名古屋综合电） 在2024年巴黎奥运会期间深陷性别舆论风波的中华台北拳击名将林郁婷，星期五（10月2日）在名古屋亚运会女子60公斤级决赛中，以5比0完胜中国选手杨成宇，夺下一枚对她“意义重大”的亚运会金牌。

这也是林郁婷继三年前在杭州亚运会夺得57公斤级冠军后，职业生涯收获的第二枚亚运金牌。

现年30岁的林郁婷在赛后接受法新社专访时坦言，自己在巴黎奥运会摘金后曾一度萌生退意，但最终选择继续在赛场上奋战，部分原因正是为了用实力反击那些质疑她参赛资格的人。在名古屋顺利登顶后，她感叹自己终于“等到了光芒冲破阴霾的时刻”。

林郁婷动情地说：“这过程真的非常不容易。好不容易走到了能看见曙光的那一步，我真的很感谢自己坚持并撑了过来。”

巴黎奥运会深陷舆论漩涡

在2024年巴黎奥运会期间，林郁婷与阿尔及利亚拳手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）成为全球性别争议风暴的中心，包括美国前总统特朗普、特斯拉创始人马斯克，以及《哈利波特》作家J·K·罗琳在内的多位国际名人，当时都曾公开对她们的参赛资格提出质疑。

在此之前，已被国际奥委会（IOC）剥夺承认资格的国际拳击协会（IBA），曾以未能通过“未公开的性别资格测试”为由，取消了两人在2023年世界锦标赛的参赛资格。然而，国际奥委会力挺两人参赛，抨击IBA的决定是“武断且突然的”。最终，林郁婷和伊曼内顶住巨大压力，双双在巴黎夺金。

越级挑战只因“不怕死”

林郁婷透露，这次在亚运会夺冠与在奥运会捧杯的感觉截然不同。在西尾市综合体育馆内，林郁婷凭借显著的身高与臂展优势牢牢掌控了局势，并在第三回合顶住了杨成宇的末段反扑，最终毫无悬念地锁定胜局。

值得一提的是，林郁婷这次选择升入60公斤级参赛。她笑着解释说，做出这个决定是因为自己“不怕死”。

她说：“人就是这样，总是想看看不同版本的自己。既然我在57公斤级已经取得了非常扎实的成绩，我也想给自己一个不同的挑战，看看自己到底能走多远。”

至于是否会参加2028年洛杉矶奥运会力求卫冕，林郁婷在赛后并未给出明确答复。

她说：“我相信在未来，我们还可以展现出更好的表现，一路坚持下去，笑到最后。”