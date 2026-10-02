（迈阿密综合电）阿根廷球星梅西（Messi）继续拓展他在足球领域的版图，不过这一次，他将目光投向管理层。

乙联赛球队埃尔登斯（Eldense）宣布，梅西已收购俱乐部，开启这支历史悠久球队的新时代。

这项收购交易经过数周酝酿，如今取得进展。梅西此前已与哥伦比亚集团TH Soluciones Group S.A.S.达成协议，收购该集团持有的埃尔登斯股份。

埃尔登斯在声明中确认，梅西成为俱乐部的新老板，并表示他的到来标志着一项长期发展计划的启动，要推动俱乐部在竞技、机构建设，以及社会影响力等方面的发展。

不过，交易仍有最后一道行政程序需要完成。俱乐部解释称，根据西班牙体育法的规定，这笔交易仍须获得西班牙高等体育理事会（CSD）的批准。

梅西在西班牙展开新事业

收购埃尔登斯，进一步扩大梅西在西班牙足球领域的商业版图。今年早些时候，梅西已收购以青训体系闻名的加泰罗尼亚俱乐部科尔内利亚（Cornella）。

如今，他又将投资版图扩展至职业足球领域，旗下新增一支目前征战西班牙第二级别联赛的埃尔登斯。这支球队成立于1921年，来自埃尔达市。俱乐部历史上大部分时间都在西班牙低级别联赛征战，但近年来已成功重返职业足球行列。

梅西的加入有望显著提升俱乐部的国际知名度，并推动一项新的发展计划。根据俱乐部的官方声明，这项计划在努力巩固球队职业联赛地位的同时，保留埃尔登斯的本土根基与俱乐部特色。

西班牙赛场再迎“梅罗之争”

这笔交易也为本赛季的西乙联赛增添引人关注的故事线。梅西在西班牙效力期间的宿敌克·罗纳尔多（C. Ronaldo），今年2月通过他的体育投资公司CR7 Sports Investments收购阿尔梅里亚（Almería）25%的股权。

过去多年来，梅西与罗纳尔多分别代表巴塞罗那（Barcelona）和皇家马德里（Real Madrid），在西班牙足坛展开历史性的竞争。而这一次，两人再次在西班牙足球领域拥有各自的竞争利益，只不过是以老板的身份。

罗纳尔多（图）和梅西目前分别在利雅得和迈阿密征战，两人昔日在绿茵场上的竞争或许已转移到生意场。（法新社）

事实上，阿尔梅里亚与埃尔登斯已在本赛季西乙联赛首轮交手，当时阿尔梅里亚以3比0获胜。根据赛程安排，两队2027年5月2日将再次碰面，届时比赛会在埃尔登斯的主场举行。