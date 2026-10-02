当电视镜头聚焦在赛场上的运动员时，镜头之外有一群人为了让比赛顺利呈现在屏幕上而忙碌。22岁的南洋理工大学大二生陆曦奥这次以预定与信息专员身份，加入2026年爱知—名古屋亚运会主转播商（HB）的工作团队，负责与持权转播商（RHB）沟通及协调。

陆曦奥从小关注奥运会，也是世界杯等大型赛事的“铁杆球迷”。对他而言，这不仅是一次亚运会实习经历，也是距离他梦想的国际体育舞台又近了一步。

陆曦奥在亚运会的工作地点并不固定，有时在国际广播中心（IBC），有时则被派往不同比赛场馆支援。

在IBC，他主要负责信息工作，包括将HB取得的赛事信息翻译成英文，并第一时间通过电邮发送给各个RHB。

陆曦奥（左）有时得去场馆支援，他日前在现场看了骆建佑的男单决赛。（受访者提供）

到了场馆，工作内容则更加直接。他需要发放背心、袖标等混合采访区辅助通行物，并巡查场地，确保RHB的工作位置没有被观众、运动员或教练阻挡；比赛结束后，也要协助引导运动员前往混合采访区接受采访。

谈到这份工作最具挑战性的地方，陆曦奥说：“最具挑战性的地方是有些时候会遇到一些不配合、脾气不好的人，会很难沟通。除此之外应该就是上述的工作时长，有时候睡眠真的不足。”

在IBC工作的话，会有早班和晚班制。如果被派去支援场馆，一天有时候需要去两到三个不同的地点，工作时间也会因此而异。有时候早上6时出发，凌晨1时才能回到酒店。

走进比赛幕后，陆曦奥才更清楚地看到，一场大型综合运动会的运作远比电视画面呈现的复杂。

他继续说：“在电视画面上，观众应该只会注意到运动员。但真实的大会是需要非常多不同的机构和团体之间的交流和配合来完成的，这包括转播、后勤、裁判、组委会、志愿者之类的，是一个庞大且复杂的工程。一个运动会的周期会从很多年开始就开始筹备。”

这是陆曦奥第二次参与大型综合运动会，他今年2月也在哈尔滨亚冬会做类似的工作。

陆曦奥今年2月在哈尔滨亚冬会，也在国际广播中心参与幕后工作。（受访者提供）

尽管大部分时间都在处理幕后工作，陆曦奥还是有机会在现场见证一些让他难忘的比赛，比如骆建佑的男单决赛，还有珊蒂成功卫冕200米项目。

参与亚运会幕后工作，让陆曦奥更加肯定他未来的职业方向。他在初级学院上学时就确定，希望自己将来能进入国际体育组织工作。

“读万卷书，不如走千里路。”是他用来总结这次亚运会经历的一句话。