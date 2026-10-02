（曼彻斯特路透电）英超联赛豪门曼市（Manchester City）新加坡时间星期五（10月2日）已正式针对独立委员会给出的裁定提出上诉，以避免可能面临的降级、扣分等严厉制裁。

英超联赛星期二（9月29日）曾指出，曼市在过去近10年的时间里，通过使用“虚假”商业合同来虚增收入，并隐瞒超过8亿3000万英镑（约14亿零700万新元）的成本。

在整个调查过程中，曼市一直否认有任何不当行为。曼市最新发布的声明中写道：“曼市足球俱乐部确认，已于10月1日（当地时间）晚上7时，正式针对英超委员会就英超纪律事务发表的裁定提交了全面的上诉申请。

“俱乐部的坚定立场是，该裁决在法律、原则和事实等多个层面存在明显的重大错误，因此是不可靠的。

“面对英超联赛提出的指控，俱乐部是清白的，并且拥有完整且无可辩驳的证据来支持俱乐部在本案中的所有立场。”

该上诉将由英超司法小组主席任命的三人独立上诉委员会进行审理。

英超联赛在声明中写道：“俱乐部已向司法小组主席提出上诉。独立上诉委员会的聆讯将不对外公开，直至允许公布结果为止。”

上诉过程需约三至四个月

根据英超规则，上诉聆讯应在提交上诉后的12周内举行，裁决结果则须在聆讯结束后的30天内作出。

与此前的听证会一样，此次上诉聆讯也将闭门进行。上诉委员会将审查独立委员会的决定，但不会对案件进行全面的重新审理。

上诉委员会可以驳回上诉、予以批准、将案件退回原委员会重新审议，或者更改已实施的任何处罚或赔偿令。上诉委员会的决定为最终裁决，除极少数允许后续仲裁程序的特定情况外，否则不得再提出挑战。

由于潜在的处罚包括巨额罚款、扣除积分，甚至降级或剥夺冠军头衔也曾被列入讨论范围，此案的最终结果可能会对整个英超格局产生深远影响。此外，曼市也可以针对任何具体处罚单独提出上诉。

目前尚不清楚英超联赛是否会在上诉审理前公布具体惩罚，以及这些处罚是否会立即生效。英超发言人向路透社透露，出于保密原因，无法对相关程序发表评论。

尽管此案悬而未决，但英超联赛仍将继续进行。目前在英超领跑的曼市将在10月11日客场挑战“红军”利物浦（Liverpool），力求拿下联赛六连胜。