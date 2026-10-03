时隔九年回归但头排车手依旧。在马来西亚举行的巴林大奖赛排位赛中，四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）不仅收下赛季首个杆位，这名2017年在此夺冠的车手和当年的亚军、七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）再次包揽前排发车位置。

马来西亚大奖赛在2017年因政府无法承担高昂的办赛成本而停办，而作为上一届也是目前最后一届马来西亚大奖赛的冠军，维斯塔潘在第三阶段（Q3）中以1分35秒130的成绩，以近0.3秒的优势稳稳收下杆位。

他的老对手哈密尔顿则在最后一个飞行圈中发挥出色，以0.130秒的优势力压维斯塔潘的红牛队友哈贾尔（Hadjar），升至第二。

哈贾尔虽然拿到第三，但因本站更换额外的新引擎部件吃到罚单，将在第八位出发。目前的车手积分榜领跑者安东内利（Antonelli）因此能从第四升至第三位发车。

本赛季还未尝过大奖赛冠军滋味的维斯塔潘，在赛后感到非常兴奋。他说：“这太棒了。

“在过去的许多大奖赛中，我们一直都在极力争取杆位，有时距离它近在咫尺，有时则差一些。考虑到我们本赛季低迷的开局，如今终于夺得杆位，真的令人难以置信。我对今天的表现非常高兴，明天的正赛我定会全力争胜。”

原定赛季初举行的巴林大奖赛因以色列和美国同伊朗爆发战争，今年7月决定会移师马来西亚举行。

排位赛克服高温 哈密尔顿：正赛挑战完全不同

41岁老将哈密尔顿则首先感谢现场爆满的车迷，并表示雪邦的高温是一大难题。他说：“高温给轮胎、赛车、车队和车库里的技师都带来巨大的挑战……我们在车库里进行了最后一项调整，成功把赛车调校到最佳状态。能够把与麦克斯（维斯塔潘）的差距缩小到近十分之三秒，这感觉太棒了。”

虽然能前排发车，但哈密尔顿对于星期天（4日）下午进行的正赛并不乐观。他说：“我对目前赛车的状态要满意得多，但明天的正赛完全是另一码事——要想在这条赛道上延长轮胎的寿命绝非易事，因为它们从一上场就开始过热了……”

法拉利的另一名车手勒克莱尔（Leclerc）拿到第四，迈凯伦双雄诺里斯（Norris）和皮亚斯特里（Piastri）收下第五和第六，希望继续追击安东内利的拉塞尔（Russell）仅收下第七。阿尔派车队车手加斯利（Gasly）和奥迪的博托莱托（Bortoleto）分列第九和第十。

本次来到雪邦的22名车手中，只有10名有过此赛道的比赛经验，其中就包括阿斯顿马丁的两名车手。曾在此三次取胜的45岁老将阿隆索（Alonso），携手队友斯特罗尔（Stroll）本赛季首次冲入排位赛的第二阶段（Q2）。