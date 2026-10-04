（雪邦综合电）由于马来西亚的雪邦国际赛道突降暴雨，原定于星期天（10月4日）下午3时开跑的世界一级方程式赛车（F1）巴林大奖赛不仅先被迫延迟40分钟开跑，之后又在暖胎圈出现意外，导致开跑时间继续推迟，最后在下午4时33分重新暖胎后开赛。

下起暴雨后，国际汽联派出医疗安全车实地评估赛道状况，医疗车汇报称，赛道各处有“严重积水”。国际汽联随后补充说，赛道状况并不适合准时开始比赛。

近半个小时后，赛会终于决定在3时40分进行暖胎圈。不过暖胎圈出现许多意外，首先是红牛车手哈贾尔（Hadjar）冲出赛道，之后从第二位发车的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）遭遇软件问题，导致他的法拉利赛车行驶缓慢并一度停在赛道上，好在他最后可以重新发动赛车。

过后国际汽联依然决定中止开赛程序，将所有赛车重新召回维修区中，并宣布下午4时33分为新的比赛时间。

🚨 RACE CONTROL: The starting procedure has been suspended



The drivers return to the pits #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/U6kq7wMDJ9 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

比赛的开始意味着本赛季按照新规研发的赛车将首次在雨地环境下进行角逐，而这也是F1自2017年以来首次重返雪邦赛道。

由于许多车手在本赛季仅有极少的雨天测试经验，外界开始担忧，在抓地力较小的雪邦赛道上，全新的半雨胎可能会显得过硬。

在本站排位赛中，红牛车队的维斯塔潘（Verstappen）摘下他本赛季的首个杆位，将与哈密尔顿一同在首排起跑。至于在车手积分榜上领跑的马赛地车队的意大利新星安东内利（Antonelli）则在第三位发车。安东内利在暖胎圈后的车队通话中说，赛道的干燥速度非常快。