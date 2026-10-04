虽然起跑受挫，但四届世界一级方程式（F1）冠军维斯塔潘（Verstappen）在星期天（10月4日）展现强劲实力，重夺领先后稳稳守住头名，将赛季首个杆位转换成了赛季首胜。

这场移步马来西亚进行的巴林大奖赛过程一波三折，不仅因暴雨被迫延迟40分钟开跑，之后又在暖胎圈出现意外，导致开跑时间继续推迟，最后在下午4时33分重新暖胎后开赛。

而作为上一届（2017年）马来西亚大奖赛冠军的红牛车手维斯塔潘则在发车时出现失误，遭马赛地双雄超越后掉至第三。不过维斯塔潘很快重整旗鼓，迅速反超拉塞尔（Russell）。但他对领跑的安东内利（Antonelli）的追击计划在第10圈暂时搁浅，凯迪拉克的老将博塔斯（Bottas）冲出赛道，引发了安全车。

比赛在第13圈重启，这次维斯塔潘没有重蹈覆辙，立即对安东内利施压，成功超越并领跑后，逐渐建立起了十秒多的优势。

虽然在第46圈威廉姆斯车手阿尔本（Albon）再次引发安全车，维斯塔潘的优势被抹平，但他最后守住头名，时隔九年再次收下雪邦赛道的胜利。

MAX VERSTAPPEN WINS THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA 🏁🏆🎉#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/4rHxCQBl4i — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

挽救“雪崩”开局 哈密尔顿抢回领奖台

雨停后的赛道条件不断变化，车手在开跑前均选择了不同轮胎配方，其中从第二位发车的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）就选择了速度最快但雨战性能不佳的软性轮胎，但他判断失误付出了惨痛代价，在开局后跌至第18名。

不过哈密尔顿坚持没有选择进站换上半雨胎，随着赛道逐渐变干，他一路过关斩杀至第五。而在最后的安全车重新发车中，哈密尔顿再接再厉超越哈贾尔（Hadjar），后来居上收下第三名，登山了领奖台。

马赛地的意大利新星安东内利最终收下第二，继续稳固积分榜领跑优势。而他的队友拉塞尔再次遭遇心碎一刻，本赛季多次遭遇赛车故障的他在倒数第五圈（全部55圈）时引擎出现问题，只能遗憾退赛。

目前位列积分榜第二的拉塞尔赛后落后队友安东内利84分，本赛季的冠军梦大概率破灭。