（雪邦路透电）国际汽车联合会（FIA）承诺，将对星期天（10月4日）马来西亚巴林大奖赛起步阶段出现的软件故障展开全面调查。这个系统漏洞不仅引发赛场混乱，导致比赛被迫中止重新起步，还让车手们自嘲感觉就像在驾驶“用乐高积木拼成的电动玩具车”。

在马来西亚湿热的雪邦赛道上，经历一场暴雨及漫长的延迟开赛后，法拉利车队的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）和最终夺冠的红牛车队四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen），在进行暖胎圈时都受到这一软件故障的影响。

维斯塔潘将这段经历比作英国大奖赛前在银石赛道举办的“乐高比赛”。作为F1历史上最成功的车手之一，哈密尔顿更是坦言，这是他职业生涯中首次被迫在赛道上将战车完全停下并重新启动。

2026赛季F1采用全新的赛车研发规则，其中提高电机输出比例的调整令大量车手发出怨言，而这次雨中的事故更是雪上加霜。

国际汽联随后发表声明解释说：“低发动机转速、低抓地力环境、雨地能量管理设置，以及雪邦赛道路段配置的空前组合，导致多辆赛车出现意外的动力流失。”

声明补充道：“因此，在因暴雨导致比赛延迟期间，国际汽联技术部门通过向所有参赛车队分发更新版的软件，移除受影响路段的能量限制约束，使车队能够在比赛开始前对动力单元进行必要的调整。”

声明还指出，在先前的测试或赛车驶向发车位的过程中，国际汽联和各车队均未发现这一问题。国际汽联将与各车队及动力单元制造商一起，对这问题进行全面审查。

缺乏测试导致问题 本可避免故障

国际汽联单座方程式赛车主管汤巴齐斯（Tombazis）告诉媒体，季前测试缺乏雨地环境测试，是导致此次混乱的原因之一。

他说：“一些赛车开得非常慢，几乎停滞不前。车群中出现一定程度的连环急刹效应，部分赛车几乎完全静止。这个软件漏洞阻止电能的重新分配，导致赛车无法重新起步。”

汤巴齐斯直言：“我认为，如果我们能有更多的测试，或许就能及时发现并解决问题，而不会陷入这样的尴尬境地。”

雪邦是本赛季首个迎来雨天状况的比赛周末。汤巴齐斯最后说：“有时事情难免会有疏漏，但人们会从中吸取教训，下一次会做得更好。”

根据目前网络上的天气预报，本周末有一定几率出现降雨，到时即将参与首届新加坡冲刺赛和大奖赛的赛车和车手，可能再次面临雨战考验。