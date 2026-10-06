（雅加达综合电）首届国际足联亚细安杯（FIFA ASEAN Cup）星期一（10月5日）落下帷幕，印度尼西亚在主场上演惊心动魄的冠军决战，历经加时赛以2比2战平10人泰国后，最终在点球大战以4比2胜出，历史性夺得首届赛事冠军。

这场决赛在蓬卡诺体育场逾万名主场球迷见证下进行，印尼与泰国自开赛后便僵持不下，上半场只能互交白卷。比赛在第81分钟出现转折点，泰国后卫米克尔森（Mickelson）犯规两黄变一红被罚下，印尼随即掌握人数优势。

第84分钟，迪恩·詹姆斯（Dean James）主罚自由球，皮球碰到泰国后卫伊克拉斯（Iklas）后变向入网，印尼取得领先。不过，泰国在三分钟后迅速扳平，伊克拉斯接应队友传中破门将功补过，以1比1将比赛拖入加时。

泰国球员伊克拉斯破门完成自我救赎，将比赛逼进加时为球队续命。（取自国际足联Instagram）

少踢一人的泰国反而在第111分钟完成反超，皮拉多（Peeradol）抓住反击机会劲射破门，将比分扳成2比1。但印尼并没有放弃，巴格特（Baggott）第116分钟挺身而出攻入扳平球，双方只能以2比2进入点球大战。

点球大战中，印尼球员顶住压力四球全进，泰国队长萨拉奇（Sarach）第三轮射中门柱，第四轮主罚的纳塔蓬（Nattapong）则被门将扑出，让印尼最终以4比2夺冠。

马国小胜越南夺季军

马来西亚的旅欧射脚蒂尔尼（左二）进球后和队友相拥庆祝。（取自国际足联Instagram）

铜牌战方面，马来西亚凭借前锋蒂尔尼（Tierney）替补破门定江山，以1比0力挫亚细安足球锦标赛冠军越南，拿下季军。

马国在小组赛以二胜一和累积七分，但因进球数少于同分的东道主印尼，屈居小组第二无缘决赛。越南则在B组关键战以0比2不敌泰国，同样以小组第二身份落入季军战。

双方上半场互有攻势，但始终无法打破僵局。易边后第62分钟，刚替补登场两分钟的蒂尔尼，以一记远射轰开越南的龙门，让马国取得1比0领先。第74分钟，马国后卫在禁区内铲倒越南球员，主裁判原判罚球，后经视频助理裁判（VAR）介入后取消。

在长达九分钟的补时阶段，马国顶住越南最后反扑，成功守住1比0胜果。这也让马国一报8月在亚细安足球锦标赛四强遭越南“双杀”淘汰之仇，并终结交手12年的不胜纪录。