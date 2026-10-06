（都灵综合电）意大利《都灵体育报》公布2026年欧洲金童奖的25人候选名单。效力于巴塞罗那（Barcelona）的库巴西（Cubarsi）、阿申纳（Arsenal）的刘易斯—斯凯利（Lewis-Skelly），以及皇家马德里（Real Madrid）的迪奥曼德（Diomande）等足坛新星悉数入围。

西班牙后卫库巴西在2026年世界杯中荣膺最佳年轻球员，且已获得金球奖提名。他是入围此次金童奖候选名单的三名巴塞球员之一，另外两人为贝尔纳尔（Bernal）与埃斯帕特（Espart）。

皇马同样有三人入围，除了今夏以1亿4000万欧元（约2亿100万新元）从莱比锡（Leipzig）加盟的科特迪瓦边锋迪奥曼德外，还包括恩德里克（Endrick）与马斯坦托诺（Mastantuono）。

英超八新星强势入选 占据金童奖最大版图

英超联赛贡献最多的候选人，共有八名球员入选。刘易斯—斯凯利凭借上赛季帮助阿申纳夺得英超冠军并闯进欧冠决赛的优异表现，连续第二年入选名单。切尔西（Chelsea）的埃斯特旺（Estevao）与队友哈托（Hato）双双获得提名。

曼市（Manchester City）中场布阿迪（Bouaddi），则凭借代表摩洛哥在世界杯上的突破性表现顺利入围。此外，布赖顿（Brighton）的武什科维奇（Vuskovic）与科斯图拉斯（Kostoulas），以及伯恩茅斯（Bournemouth）的拉扬（Rayan）与克鲁皮（Kroupi）也榜上有名。

其他联赛方面，巴黎圣日耳曼（PSG）边锋扎伊尔—埃梅里（Zaire-Emery）与波尔图（Porto）中场弗罗霍尔特（Froholdt）再次获得提名，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的卡尔（Karl）则是首次入榜。

金童奖由《都灵体育报》创立，旨在表彰年度最佳21岁以下足球运动员。历届得主包括梅西（Messi）、姆巴佩（Mbappe）、哈兰德（Haaland）、亚马尔（Yamal）及鲁尼（Rooney）等巨星。2025年的金童奖则由巴黎圣日耳曼边锋杜埃（Doue）摘得。

根据评选规则，由于同一名球员无法两次获奖，因此尽管年龄依然符合要求，2024年金童奖得主亚马尔并未出现在此次候选名单中。