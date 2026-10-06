（纽约综合电）在今夏美国与加拿大、墨西哥共同主办世界杯后，英超联赛在美国年轻观众中引起强烈反响。尼尔森体育（Nielsen Sports）星期一（10月5日）公布的数据显示，本赛季至今，英超在18岁至34岁美国观众中的收视率上升20%。

美国全国广播公司NBC和USA Network本赛季英超比赛的平均收视人数达到50万，比上赛季增加3%，反映出足球运动在美国的受欢迎程度持续上升。

尼尔森体育全球总经理斯泰纳（Stainer）说：“世界杯发挥强大的催化作用，让英超在美国覆盖更广泛的观众群体。

“我们的数据显示，足球迷群体不仅达到历史新高，也正迅速扩展至更多年轻及不同族群的观众，并进一步延伸至美国国内以及国际各大联赛。”

热刺比赛最受瞩目

新加坡时间8月30日“热刺”托特纳姆（Tottenham）主场0比2不敌纽卡斯尔（Newcastle）的比赛，共吸引略多于100万名美国观众收看，成为本赛季至今在美国收视率最高的英超比赛。

热刺包办本赛季美国收视最高的六场英超比赛中的三场。除对纽卡斯尔的比赛，热刺客场0比3不敌布伦特福德（Brentford），以及主场0比0战平埃弗顿（Everton）的比赛也跻身收视最高的比赛之列。

值得一提的是，美国国家队主帅波切蒂诺（Pochettino），曾经在2014年至2019年执教热刺。

上任美国国家队主帅后，阿根廷籍教练波切蒂诺（中）率队在美加墨世界杯闯入16强，但美国最终以1比4不敌比利时，无缘八强。（法新社）

在今夏世界杯前的倒计时阶段，美国民众对足球的关注度不断上升，美国职业足球大联盟（MLS）也从中受益。尼尔森数据显示，16岁至34岁人群对美职联的兴趣增加23%。

根据尼尔森球迷洞察（Nielsen Fan Insights）的数据，今年7月，美国对世界杯的关注度达到顶峰，共有8700万名球迷关注世界杯，其中女性球迷占球迷总数的44%。这个数据来自尼尔森在美国进行的每半小时一次的线上调查，每次调查样本规模为3000人。