在星期天（10月4日）于雪邦赛道举行的世界一级方程式（F1）巴林大奖赛退赛后，凯迪拉克车手博塔斯（Bottas）骑着脚踏车，打算从马来西亚吉隆坡一路骑往狮城，参加新加坡大奖赛。

这名热爱脚踏车运动的F1老将，没有选择搭飞机或开车完成这段350公里的路程，而是决定靠脚踏车来到我国。

博塔斯在巴林大奖赛赛后出发，车队一名发言人说，博塔斯预计需要三天时间抵达新加坡。根据博塔斯星期二（6日）凌晨发布的Instagram动态，他已抵达马六甲鸡场街，还品尝了当地特色的鸡饭粒。

新加坡站练习赛星期五（9日）开始，随后举行冲刺赛排位赛。新加坡站历史上的首次冲刺赛将在星期六（10日）傍晚举行，当日晚些时候还将进行正赛排位赛。正赛将于星期天（11日）晚上8时在滨海湾赛道举行，分站卫冕冠军为马赛地车手拉塞尔（Russell）。

博塔斯在Instagram上传一段视频，显示他在夜间骑车，还手持手电筒照亮前方道路。现年37岁的博塔斯多年来参加过多项脚踏车赛事，而他的澳大利亚伴侣蒂芙妮·克伦威尔（Tiffany Cromwell）是一名职业公路及砾石脚踏车车手。

蒂芙妮上周在Instagram上传一段视频，显示她与博塔斯在棕榈油种植园及雪邦沿海地区进行训练。

错过实里达机场降落时段 勒克莱尔改从陆路来我国

在博塔斯努力骑脚踏车的同时，据外媒报道，选择乘私人飞机来新的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc），则是在赛后错过实里达机场的降落时段，只能折返吉隆坡，改从陆路来到我国。

勒克莱尔上演真实版的“人在囧途”，飞机错过实里达机场的降落时间后，改从陆路进入新加坡。图为他在巴林大奖赛练习赛前与车迷合影。受中东局势影响，本届巴林大奖赛改由在雪邦赛道进行，但名义上仍是巴林大奖赛。（路透社）

根据规定，来新的私人飞机主要降落实里达机场，而非更大的樟宜机场。由于实里达机场靠近居民区，因此在晚上10时至上午7时实行严格的宵禁政策，以此管控噪音。

长期在F1围场工作的摄影记者兼报道员伊尔曼（Illman）透露，勒克莱尔原定在巴林大奖赛后的晚上搭乘飞机前往新加坡，但飞机未能在获分配的时段内降落，因此被迫掉头返回吉隆坡。

这意味着勒克莱尔必须另寻方式前往目的地。最终，他没有尝试搭乘另一趟航班，而是选择通过陆路前往新加坡，整个行程预计耗时约四小时。

伊尔曼还透露，另一名F1车手也遇到相同问题，并选择了同样的解决方案，但他没有透露这名车手的身份。