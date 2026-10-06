（新加坡路透电）马赛地车手拉塞尔（Russell）在本周末举行的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛中，将被迫从发车格末尾起跑，让这名英国车手本就渺茫的世界冠军梦再遭打击。

马赛地车队星期二（10月6日）证实，拉塞尔在本赛季分配的四台引擎配额已全部耗尽，必须在本周末的新加坡冲刺赛周末更换一套全新的动力单元，相应的处罚很可能将他直接推到星期天（11日）正赛发车格的最后一排。

在上周末于雪邦举行的巴林大奖赛中，拉塞尔在距离终点仅剩五圈且高居第三名的情况下，因动力单元故障而退赛。

拉塞尔的马赛地赛车在距离终点仅剩五圈的情况下突然“抛锚”，最后这名英国车手只能退赛。（路透社）

作为赛季前的夺冠大热门，拉塞尔目前虽然在车手积分榜上高居第二，但已被领跑积分榜的20岁新星队友安东内利（Antonelli）拉开了整整84分的巨大差距。

20岁安东内利极有望提前数站封王

星期六（10日）的新加坡站是本赛季最后一场冲刺赛，而这100公里冲刺赛不受引擎罚退规定影响。在新加坡站之后，本赛季仅剩最后六轮角逐，这意味着20岁的安东内利极有望提前数站封王，打破历史纪录成为F1史上最年轻的世界冠军。

拉塞尔与马赛地车队原本早已预料，需要更换引擎并承受罚退，但他们此前一直希望将更换时机押在新加坡站之后的美国大奖赛，车队原本计划到时推出全新升级版引擎，如今这一个升级方案可能被迫提前启用。

相较于狭窄且弯道繁复的新加坡滨海湾赛道，德克萨斯州的奥斯汀赛道通常拥有更多的超车机会。值得一提的是，安东内利此前在他的主场蒙扎站同样遭到引擎罚退，但一路狂飙从第19位发车，上演史诗级逆转勇夺冠军。

在去年的新加坡大奖赛中，拉塞尔从杆位出发夺下冠军。

在滨海湾赛道的历史上，最低发车位夺冠纪录由西班牙老将阿隆索（Alonso）在2008年比赛中创下，他以第15位发车夺冠；当时他的雷诺队友皮奎特（Piquet）按照车队指令故意撞车触发安全车，而引发极大争议。在这条赛道至今举办的16场分站赛中，有多达11场是由杆位车手斩获冠军，足见这里超车难度之大。

马赛地车队副领队洛德（Bradley Lord）说，针对拉塞尔在雪邦赛道的引擎故障调查仍在进行中，但初步确认是机械故障所致。