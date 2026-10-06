新加坡游泳传奇人物、两届奥运选手洪秉祥入选休斯敦大学（University of Houston）体育名人堂（Athletics Hall of Honor），表彰他当年作为学生运动员所取得的卓越成就，以及他对游泳运动长久以来的贡献。

体育名人堂庆典在上星期五（10月2日）举行，洪秉祥是获表彰的九名入选者之一。

这名现年63岁的前新加坡竞技游泳选手及国家队教练说：“这是莫大的荣誉，但对我而言，这份荣誉也有非常个人的意义。休斯敦是我人生旅程中非常重要的一部分。菲尔·汉塞尔（Phil Hansel）教练相信我，并给了我一个改变人生的机会。我一直没有忘记这一点。”

洪秉祥（右竖列第二位）5岁开始学习游泳，后来代表新加坡参加国际赛事，并凭体育奖学金进入休斯敦大学就读，成为该校首位美国国家大学体育协会（NCAA）男子游泳冠军。（SW Strategies提供）

在1982年美国全国游泳锦标赛上，洪秉祥在50米自由泳项目以22秒69击败当时的世界100米和200米自由泳冠军盖恩斯（Gaines），成为首个获得“世界最快游泳运动员”（World’s Fastest Swimmer）称号的新加坡选手。

洪秉祥还三度获选全美最佳大学生运动员（All-American），并创下西南联盟（Southwest Conference）50米和100米自由泳纪录。他至今仍保持休斯敦大学50码（约45.7米）自由泳、100码自由泳和50码蝶泳的校纪录。

在休斯敦大学教练汉塞尔的指导下，洪秉祥随后代表新加坡参加1984年和1988年奥运会。他还在1982年亚运会上赢得金牌，并在1983年至1993年间夺得20枚东南亚运动会金牌，是新加坡最成功、荣誉最丰富的游泳运动员之一。

2008年，洪秉祥重返休斯敦，参加汉塞尔入选体育名人堂的庆祝活动。多年来，两人一直保持联系。

从冠军到教练

结束竞技生涯后，洪秉祥将重心转向培养下一代游泳运动员。他于1995年创办APS游泳学校（APS Swim School）和APSC游泳俱乐部（Aquatic Performance Swim Club），此后曾在东运会、亚运会、世界游泳锦标赛、奥运会及残奥会上担任教练。

他曾在2000年和2008年担任新加坡奥运代表队总教练，2008年担任新加坡残奥代表队总教练，并于1995年以及2009年至2012年期间担任新加坡国家队总教练。

洪秉祥的执教贡献也延伸至残疾人游泳领域。他曾指导包括叶品秀、吴蕊思和杜维崧在内的运动员，这些运动员后来在残奥会、亚洲残疾人运动会及共和联邦运动会上取得佳绩。

洪秉祥曾指导我国残疾游泳名将叶品秀（图），后者已夺得七枚残奥金牌。图为她在2024年巴黎残奥会夺金。（路透社）

洪秉祥说：“游泳给了我改变人生的机会。如今，我工作中最有意义的事情之一，就是能够为其他人创造这样的机会。”

除了泳池内的工作，洪秉祥曾支持包括全国肾脏基金会（National Kidney Foundation）等组织的筹款活动。他的个人经历及传记目前正在撰写成书，预计于2027年初出版。