知名箱包品牌途明（Tumi）与迈凯伦（McLaren）在新加坡共同庆祝双方的长期合作，并推出了特别联名系列。迈凯伦车队的一级方程式（F1）车手皮亚斯特里（Piastri）星期三（10月7日）作为特别嘉宾亮相，分享了他在赛道之外的生活点滴与旅行习惯。

自2023年以来，25岁的皮亚斯特里已是第三次造访新加坡。当被问及对本地美食的印象时，他坦言，由于F1独特的夜赛作息安排，车手们的晚餐时间通常在午夜，这使得品尝当地美食变得颇具挑战。不过他说自己总体上很喜欢亚洲食物：“只要不太辣就好，我在酒店品尝的鸡饭就令我印象深刻。”

旅行装备精简 降噪耳机不可少

作为一名常年穿梭于不同国家和时区的职业车手，皮亚斯特里的旅行装备非常精简。他在活动现场笑着与宾客们分享说：“我不是注重物质的人，日常最常携带的是一个双肩包，而绝不能离手的旅行必需品则是降噪耳机。”大约10年前，他开始频繁往返于家乡澳大利亚与赛场之间，当时就购买了第一副降噪耳机以改善旅行质量。在航班上，他通常会选择随机播放自己13岁到18岁期间收藏的歌单，以此来隔绝外界的噪音。

尽管赛道上的竞争异常激烈，皮亚斯特里在赛场外却有着自己的一套放松方式。他将赛车视为自己的热情所在，但在离开赛道后，为了避免过度思考，他会通过陪伴女友、打电子游戏，以及训练来转换心情。在新加坡站期间，为了适应夜间比赛的作息并保持清醒，他和团队成员经常会在深夜打板式网球。

谈及未来最期待的比赛地点，皮亚斯特里表达了对新西兰的向往。虽然新西兰距离他的家乡澳大利亚仅“一步之遥”，但他至今从未有幸到访。

途明南亚区总经理吴蒨颐在活动致辞时说：“途明与迈凯伦拥有悠久的合作历史，双方都极为看重对创新、性能与精准度的激情与追求，这不仅体现在赛道上，也融入人们的日常生活中。”此次途明推出的特别联名系列涵盖日常背包、旅行箱包，以及相应的配件。

皮亚斯特里目前在车手积分榜以128分排名第七，车队排名方面，迈凯伦以316分排在第三。新加坡大奖赛今年首次举办冲刺赛，星期五（9日）下午只进行一节练习赛，晚上8时30分举行冲刺排位赛。星期六（10日）下午5时进行冲刺赛，晚上9时举行正赛排位赛。正赛定于星期天（11日）晚上8时开跑。