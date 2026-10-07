一级方程式（F1）卫冕世界冠军诺里斯（Norris）坦言，迈凯伦今年不会是赢家。对车队来说，本周末新加坡大奖赛的“胜利”不代表第一名，登上领奖台或跑出第五都算达标。

这名26岁的英国车手星期三（10月7日）出席在滨海湾金沙举行的加密货币大会TOKEN2049，与OKX全球管理合伙人拉菲克（Rafique）及万事达卡代表达莫达兰（Dhamodharan）等人同台对谈。

谈到如何面对职业生涯的起伏，诺里斯说：“得设定现实的目标，有短期的，也要有长期的。要接受自己不会总是完美、不会总是赢，有时别人就是做得更好。”

迈凯伦车手诺里斯（右二）说，在赛场上要设定实际的目标。他还分享到，在F1围场之外，自己平时非常喜欢打高尔夫球。（林明顺摄）

诺里斯：夺冠后最实际变化是“薪水”

去年，迈凯伦在新加坡站提前锁定车队总冠军，诺里斯则在赛季末站阿布扎比获得第三，以423的总积分首次锁定车手总冠军，力压红牛的四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）和迈凯伦队友皮亚斯特里（Piastri）。

诺里斯（前排黑衣）去年首次夺得年度车手总冠军，让红牛车手维斯塔潘无缘五连冠。（路透社档案照片）

被问到夺冠后最实际的变化，他笑答“我的薪水”，引发全场笑声。他随即正色道，个人生活其实没什么改变，真正改变的是心态。

“我一直是那种必须先向自己证明，才能真正说服自己的人。要相信自己能赢，就得先赢下第一场比赛；要相信自己能拿杆位，就得先拿到第一个杆位。”

夺冠后，他更加信任自己。“说实话，今年我觉得准备得没那么充分，但我更有信心了，就是上场做好我知道自己能做好的事。去年我问自己太多问题，结果容易钻牛角尖。”他还透露，如果能对小时候的自己说一句话，那就是“对自己的能力多一点信心”。

小时候玩赛车模拟器 比起F1更害怕公路开车

诺里斯也回忆起他的赛车启蒙。4岁时，他在游戏机上玩赛车游戏，用控制器始终赢不了父亲。后来他把父亲的方向盘和踏板装到桌上一试，第一次赢了父亲。“那大概是我第一次意识到，我其实挺擅长这个。”

虽然平时在赛道上风驰电掣，但这名F1车手坦承，在公路上开车反而更害怕。“在赛道上，我身边是21名世界顶尖车手，大家朝同一个方向开，都清楚极限在哪里。在公路上，有些人根本不该拿驾照。”他也承认自己开车没耐心，遇到有人占着快车道，会闪大灯提醒对方。

成为世界冠军也有代价。他透露，现在跟朋友出去玩“总有镜头对着我”，第二天可能就会上社交媒体，这让他有些困扰。

不过，他也把成名视为一种责任。“我小时候看着哈密尔顿（Hamilton）、维特尔（Vettel）、阿隆索（Alonso）比赛，现在有孩子用同样的眼光看着我，这种感觉很特别。”

赛车研发“永不停歇” 怀念V8V10时代

谈到赛车研发，诺里斯说，车队每个周末都在追求几十分之一、几百分之一秒的提升。“如果有人告诉我这周末赛车快了0.1秒，我会很开心。”在他看来，只要松懈一个周末，对手就会超越你，“这是一种永不停歇的驱动力”。

对于F1引擎走向电气化，自称“爱车人”的诺里斯并不掩饰对V10、V8时代的怀念。他认为，若有合成燃料和生物燃料，F1仍有机会找回当年的纯粹动力。

谈到自动驾驶，他笑着说：“只要不抢我的饭碗就行。”他承认自动驾驶对很多人有好处，但取代不了赛车，因为观众会跟车手产生连接，看到他们犯错也有共鸣。

诺里斯本季至今，已在匈牙利大奖赛和荷兰大奖赛夺得冠军，但在上周于马来西亚雪邦进行的巴林大奖赛仅获得第九位。图为他在雪邦赛道驾驶迈凯伦赛车。（法新社）

诺里斯本季至今已为迈凯伦赢得两个分站冠军，目前排在车手积分榜第五位，落后榜首的马赛地年轻车手安东内利（Antonelli）132分。

车队排名方面，迈凯伦以316分排在第三，落后第一的马赛地240分。在本季F1还剩七个分站的情况下，诺里斯和迈凯伦反超夺冠的机会十分渺茫。

新加坡大奖赛今年首次举办冲刺赛，星期五（9日）下午只进行一节练习赛，晚上8时30分举行冲刺排位赛。星期六（10日）下午5时进行冲刺赛，晚上9时举行正赛排位赛。正赛在星期天（11日）晚8时开跑。