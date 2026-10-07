（伦敦路透电） 伦敦豪门阿申纳（Arsenal）星期三（10月7日）正式宣布，在上赛季率领球队斩获22年来首座英超冠军的主帅阿特塔（Arteta），已与球会签署一份延长至2030年6月的全新长期合同。



现年44岁的西班牙名帅阿特塔于2019年接掌“炮兵”阿申纳教鞭，这也是他教练生涯中首次担任一线队主教练。执教期间，他不仅带领球队走出低谷、在时隔六年之后重新杀回欧洲冠军联赛的赛场，更在他的第一个赛季便率队拿下英格兰足总杯。上赛季，他更是带领球队夺得梦寐以求的英超联赛冠军，一举打破球会自2003-04赛季以来的顶级联赛冠军荒。

上赛季，他还率领阿申纳时隔20年首次闯入欧冠决赛，但最终在点球大战中不敌巴黎圣日耳曼（PSG）。

阿特塔在续约声明中说：“能够将我的未来与这家球会紧密联系在一起，并与这群始终为了阿申纳利益而倾尽全力的高尚同仁继续合作，是我莫大的荣幸。

“阿申纳是一个独一无二的球会，它的底蕴和带给你的归属感无可比拟。对于我们能够共同延续这段征程，我感到无比自豪。”

在国际比赛日前的联赛中，阿申纳意外以0比3不敌布赖顿（Brighton），目前在英超积分榜上排名第二，落后领头羊曼市（Manchester City）三分。

阿申纳联席主席斯坦·克伦克（Stan Kroenke）和乔什·克伦克（Josh Kroenke）说：“至今为止，这是一段非凡的旅程，我们对这段特殊关系未来的发展充满期待。

“上赛季是阿申纳历史上一个非凡的时刻，我们共同创造了终生难忘的回忆。我们决心在未来的岁月里创造更多这样的时刻。

“我们与米克尔（阿特塔）之间有着特殊的连结。自他2019年重返球会以来，我们对他所取得的一切成就深感自豪。”

阿申纳星期六（10日）将重返英超赛场，在主场迎战利兹（Leeds）。