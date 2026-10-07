在上周末于马来西亚雪邦举行的世界一级方程式（F1）巴林大奖赛中，四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）拿下本赛季首个分站冠军。他星期三（10月7日）在新加坡参加活动时坦言，赛前定下的目标是“赛季结束前赢一场”，没想到当周就兑现了。

由于中东局势不稳，原本在巴林举行的F1巴林大奖赛转到马来西亚雪邦赛道举行，但比赛名义上仍是“巴林大奖赛”。

维斯塔潘在巴林大奖赛夺得个人赛季首冠，让他十分激动。来新加坡参加活动时，他看上去也心情舒畅。（法新社）

雪邦之前，这名荷兰车手的赛季并不顺遂。15站过后，他在车手积分榜上只排第六，本赛季仅七次登上领奖台。其中，他在马德里和巴库两站都拿到亚军，巴库一战更以仅0.196秒之差错失冠军。抵达雪邦时，他公开表示，希望在本赛季余下比赛中至少赢一场，以避免自2015年新秀赛季以来首次颗粒无收。

在新加坡大奖赛即将开跑之际，维斯塔潘在滨海湾金沙出席加密货币大会TOKEN2049时说，上周夺冠让自己感觉非常好。“我们这个赛季开局比希望的要艰难，看到大家一整年在幕后为了提升竞争力所付出的努力，拿下第一个（分站）冠军真的很棒。”

虽然大会现场有不少加密货币行业的名人，但四届车手冠军维斯塔潘的到来彻底点燃了会场情绪，许多听众都拿起手机，争先记录这名荷兰车手的风采。（林明顺摄）

维斯塔潘：赛前会总结得失 已适应新加坡湿热天气

被问到这番强势表现意味着什么，维斯塔潘把焦点放在车队身上。他说，外界看到的是他在竞速，但背后有大量人员确保赛车能跑、而且跑得快。“要让这么庞大的团队每个人都保持专注、朝同一个目标努力，需要大量的人员进行管理，但我挺享受的。”

对于比赛中计划生变，他强调要保持冷静、尽快调整。“（车队）有很多人，但车里只有一个车手，能获得的信息有限。事情不如意时，必须迅速重整，专注眼前的任务。”

维斯塔潘说，他在赛道风驰电掣的背后是车队工作人员的日夜努力。图为红牛工作人员在上周末的巴林大奖赛期间为维斯塔潘的战车换胎。（路透社）

他也透露，赛前会刻意留几分钟给自己，回顾近日的得失再上车。至于赛前准备与赛场本能孰轻孰重，他认为两者兼有：“可以尽力准备，但比赛中总有些时刻，是靠本能决定结果好坏。”

在回答竞速问题之余，维斯塔潘还不忘为车队“代言”，说新加坡这么热，会选择喝冰镇红牛来降温。他还分享道，第一次来新加坡比赛的时候（2015年），难以适应狮城的湿热天气，但现在好多了。“我很庆幸我们是在晚上比赛。”

截至目前，维斯塔潘在车手积分榜以188分排名第六位，因分站冠军数量劣势而落后身前同分的迈凯伦车手诺里斯（Norris），后者同日早些时候也出席了TOKEN2049会议。车队方面，红牛以298分排在第四位，落后第三的迈凯伦18分。

新加坡大奖赛星期五（9日）开始在滨海湾引爆。当天进行一次练习赛后，晚上举行冲刺排位赛。星期六（10日）先后进行冲刺赛和正赛排位赛，星期天（11日）晚8时则迎来万众瞩目的正赛。本站卫冕冠军是马赛地车手拉塞尔（Russell）。

值得一提的是，新加坡大奖赛是目前F1赛历中，维斯塔潘唯一尚未夺冠的赛道。他曾九次参加新加坡大奖赛，三度获得亚军（2018年、2024年和2025年）。本周末，他将再次向个人狮城首冠发起冲击。