红牛F1车手维斯塔潘：上周雪邦夺冠 “提前完成赛季目标”
在上周末于马来西亚雪邦举行的世界一级方程式（F1）巴林大奖赛中，四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）拿下本赛季首个分站冠军。他星期三（10月7日）在新加坡参加活动时坦言，赛前定下的目标是“赛季结束前赢一场”，没想到当周就兑现了。
由于中东局势不稳，原本在巴林举行的F1巴林大奖赛转到马来西亚雪邦赛道举行，但比赛名义上仍是“巴林大奖赛”。
雪邦之前，这名荷兰车手的赛季并不顺遂。15站过后，他在车手积分榜上只排第六，本赛季仅七次登上领奖台。其中，他在马德里和巴库两站都拿到亚军，巴库一战更以仅0.196秒之差错失冠军。抵达雪邦时，他公开表示，希望在本赛季余下比赛中至少赢一场，以避免自2015年新秀赛季以来首次颗粒无收。
在新加坡大奖赛即将开跑之际，维斯塔潘在滨海湾金沙出席加密货币大会TOKEN2049时说，上周夺冠让自己感觉非常好。“我们这个赛季开局比希望的要艰难，看到大家一整年在幕后为了提升竞争力所付出的努力，拿下第一个（分站）冠军真的很棒。”
维斯塔潘：赛前会总结得失 已适应新加坡湿热天气
被问到这番强势表现意味着什么，维斯塔潘把焦点放在车队身上。他说，外界看到的是他在竞速，但背后有大量人员确保赛车能跑、而且跑得快。“要让这么庞大的团队每个人都保持专注、朝同一个目标努力，需要大量的人员进行管理，但我挺享受的。”
对于比赛中计划生变，他强调要保持冷静、尽快调整。“（车队）有很多人，但车里只有一个车手，能获得的信息有限。事情不如意时，必须迅速重整，专注眼前的任务。”
他也透露，赛前会刻意留几分钟给自己，回顾近日的得失再上车。至于赛前准备与赛场本能孰轻孰重，他认为两者兼有：“可以尽力准备，但比赛中总有些时刻，是靠本能决定结果好坏。”
在回答竞速问题之余，维斯塔潘还不忘为车队“代言”，说新加坡这么热，会选择喝冰镇红牛来降温。他还分享道，第一次来新加坡比赛的时候（2015年），难以适应狮城的湿热天气，但现在好多了。“我很庆幸我们是在晚上比赛。”
截至目前，维斯塔潘在车手积分榜以188分排名第六位，因分站冠军数量劣势而落后身前同分的迈凯伦车手诺里斯（Norris），后者同日早些时候也出席了TOKEN2049会议。车队方面，红牛以298分排在第四位，落后第三的迈凯伦18分。
新加坡大奖赛星期五（9日）开始在滨海湾引爆。当天进行一次练习赛后，晚上举行冲刺排位赛。星期六（10日）先后进行冲刺赛和正赛排位赛，星期天（11日）晚8时则迎来万众瞩目的正赛。本站卫冕冠军是马赛地车手拉塞尔（Russell）。
值得一提的是，新加坡大奖赛是目前F1赛历中，维斯塔潘唯一尚未夺冠的赛道。他曾九次参加新加坡大奖赛，三度获得亚军（2018年、2024年和2025年）。本周末，他将再次向个人狮城首冠发起冲击。