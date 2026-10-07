（巴塞罗那法新电）西班牙世界杯冠军得主、前巴塞罗那（Barcelona）功勋边锋佩德罗·罗德里格斯（Pedro Rodriguez）星期三（10月7日）正式宣布退役，以39岁之龄结束他辉煌的职业足球生涯。

这名绰号“佩刀”的前锋，曾随西班牙国家队夺得2010年世界杯冠军，并跟随巴塞三次夺得欧冠冠军。其中，2009年和2011年的冠军，更是他作为瓜迪奥拉（Guardiola）执教的“梦三王朝”核心成员时赢得的。

在巴塞效力期间，佩德罗还随队赢得了五座西甲冠军；此后他转会至切尔西（Chelsea）夺得英超冠军，随后相继效力于意甲的罗马（Roma）和拉齐奥（Lazio）。

佩德罗在社媒上发文说：“我觉得时机已经成熟了。到了向前迈出一步、开启人生新阶段的时候了。

“能够实现自己的梦想，并且有这么多人陪伴在我身边让梦想成真，我感到非常自豪。”

出生于特内里费的佩德罗，在青少年时期加入巴塞青训营，并在2008年完成了一线队首秀。在瓜迪奥拉麾下，他也成为那支在2009年史无前例夺得“六冠王”的球队中的关键人物。

佩德罗曾在巴塞罗那2011年欧冠决赛击败曼联（Manchester United）的比赛中破门，在效力巴塞的321场比赛中攻入99球，曾与梅西（Messi）、伊涅斯塔（Iniesta）以及哈维（Xavi）等巨星同场竞技。

佩德罗说：“能够成为巴塞历史最佳球队的一部分是一种荣幸，我们赢得了一切并震惊了世界。”

除了帮助西班牙捧起队史首座世界杯冠军奖杯外，佩德罗还随斗牛士军团赢得了2012年欧锦赛冠军。

佩德罗一共代表国家队出场65次、攻入17球，他说：“就在那么一天，几乎是在不敢相信的情况下，我作为首发参加了世界杯决赛，并成为了世界冠军。”

2015年加盟切尔西后，他在2017年赢得了英超冠军，并在接下来两个赛季中相继夺得英格兰足总杯冠军和欧洲联赛冠军。

佩德罗职业生涯效力的最后一家俱乐部是意甲的拉齐奥，在为这支意甲劲旅出场超过200次后，他在上赛季结束后离队，并于这个星期三正式挂靴。