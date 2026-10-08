（伦敦法新电）英格兰足球名宿莱因克尔（Lineker）星期三（10月7日）呼吁曼市（Manchester City）应该“接受任何惩罚”，以便在被认定违反100多项英超财务规则后，为足球这项运动的利益挽回尊严。

一个独立委员会上周裁定曼市在2009年至2018年的九个赛季期间，与多家商业合作伙伴签署“虚假”合同，以此虚增收入并削减开支。这支10届英格兰顶级联赛冠军得主继续否认有任何不当行为，并于上星期五（2日）确认对这个裁决提起上诉。

目前官方尚未公布最终的惩罚措施，但曼市可能面临巨额扣分、巨额罚款，甚至被直接从英超联赛开除的处罚。

英格兰队前队长莱因克尔在切尔西（Chelsea）斯坦福桥球场举行的“2026伦敦领袖周”论坛上说：“显然，这对于曼市来说看起来非常糟糕，对于这项运动本身也是一种伤害。

“当人们谈论所谓的‘英超阴谋论’时，你心里只会想：‘好吧，这实际上是英超联赛最不希望看到的事情。

“所以，我很希望看到曼市现在能坦然面对并承认：‘好吧，我们做错了，为了这项运动的利益，我们接受它，并将接受任何接踵而至的惩罚，然后继续前行。’

“那将是一种解脱，也能为他们现在挽回一点颜面，尽管看起来不太可能。”

当被追问曼市是否应该被剥夺在此期间夺得的三座英超联赛冠军时，现年65岁的莱因克尔说：“如果事情朝着那个方向发展，我不会感到意外。但谁会为此受苦？是球员和球迷。”

曾效力曼市长达八年并在2025年离队前赢得多项荣誉的右后卫沃克（Walker）说，无论发生什么，球员们会永远保留他们的成就记忆。

这名目前效力于伯恩利（Burnley）的球员在Talksport节目中说：“这可能是我们不太想谈论的话题，因为我们希望人们认为我们赢得了这些奖杯，并且是以正确的方式赢得它们。

“这真的很艰难，因为我们为此付出了极大的努力。不仅仅是我们自己，那些跟随球队走遍全国、甚至远赴伊斯坦布尔见证我们赢得三冠王的球迷们，他们也值得拥有那个辉煌的夜晚。”