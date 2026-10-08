我国足球劲旅狮城水手（Lion City Sailors）星期四（10月8日）在“虾皮杯”亚细安球会足球赛首场小组赛中遭遇开门黑，主场以0比1惜败给越南球队河内公安（Cong An Hanoi）。

这场比赛在惹兰勿刹体育场举行。在上半场的比赛中，主场作战的水手在场面上并不落下风，控球率与对手势均力敌。水手主帅杰克逊（Jackson）麾下的球队频频向对方施压，共完成六次射门，但缺乏门前准星，无一射正。相反地，河内公安进攻效率更高，凭借阿图尔（Artur）在上半场伤停补时阶段的进球打破僵局，以1比0暂时领先。

易边再战，水手门将阿斯纳尔（Aznar）发挥神勇，多次化险为夷。为扭转局势，水手在比赛尾声阶段大举压上，替补上阵的拉姆塞拉尔（Ramselaar）一脚劲射高出横梁。下半场伤停补时阶段，另一名替补前锋阿基姆（Akeem）在极近距离面对空门竟将球打偏，水手遗憾错失最后的绝平良机。

这也是主帅杰克逊接掌水手帅印后的首场主场正式比赛。球队屡次创造出机会却无法转化为进球的锋线效率问题，无疑是他接下来亟待解决的课题。

经历漫长的国际比赛日休赛期，杰克逊本已准备好带领球队在亚洲赛场上高歌猛进。他自从上个月接过帅印以来，仅率队出战一场比赛，即在亚冠二级联赛中以1比1战平泰国劲旅巴吞联（Pathum United）。

尽管长达三周的空窗期并非最理想的备战节奏，但杰克逊在星期三（7日）的赛前记者会上坦言，这段时间为他布置战术提供宝贵的机会。

他说：“部分主力球员因代表新加坡国家队出战而缺席训练，这确实是个小阻碍，但我们理解并绝对支持国家队的任务。目前球员们已经归队，他们纪律严明且非常专注，接下来的关键是如何将我们在训练场上的战术理念落实到正式比赛中。”