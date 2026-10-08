作为中国首名世界一级方程式（F1）正式车手，周冠宇本次来到狮城又换了一个身份。从索伯到法拉利再到今年加盟美国新军凯迪拉克，27岁的他透露储备车手的历练让他更全面，也继续期待能重返正赛发车格。

2016年美国车队哈斯进军F1，10年后凯迪拉克则瞄准全新赛车研发规则的开启，在本赛季成为围场的第11支车队。虽然新东家是首次造访新加坡，但作为凯迪拉克储备车手的周冠宇已经是第五次随着F1大军来到狮城。

在乌节路商场百利宫（Paragon）出席合作品牌汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）快闪活动时，周冠宇接受《联合早报》专访，分享他对于新赛车、新加坡夜赛和个人未来的看法。

新赛车驾驶体验更好

因为周冠宇和队友佩雷兹的到来，新加坡百利宫商城挤满车迷。（吴先邦摄）

进入F1多年，周冠宇已经经历过新旧两代赛车。虽然还无缘在正赛中驾驶新赛车，但周冠宇在今年6月曾在西班牙巴塞罗那赛道，为车队进行过为期两天的轮胎测试，对新一代赛车有了切身的体会。

他说：“新规下的赛车完全不同。无论是驾驶方式、攻弯路线，还是通过电池部署电能的能量管理，都变得非常复杂。很多系统由电脑控制，偶尔还会出现一些不稳定。但对车手而言，新车在物理层面上其实更容易掌控。”

虽然新规自赛季初饱受批评，但周冠宇认为新规也带来不少提升。他认为新赛车更小、更轻，驾驶感觉更加自然，同时避免上一代赛车出现的海豚跳（porpoising），视野也得到提升。

周冠宇补充说：“现在的赛车视野极佳，操控感觉更自然，仿佛回到我当年驾驶F2或F3赛车的日子。更轻便的赛车无疑将带来更多近距离缠斗和超车的机会。”

高温高湿赛道再加烟霾 F1赛车迎散热考验

虽然只有四年的F1生涯，但周冠宇（左）在法拉利担任过储备车手的经历，对于使用法拉利引擎的凯迪拉克来说额外宝贵。（吴先邦摄）

新加坡大奖赛历来以高温、高湿度，以及对体能的极端考验著称。本周末，滨海湾赛道还将迎来史上首场冲刺赛，覆盖狮城的烟霾更是让本周末的赛事难上加难。

对于凯迪拉克车队而言，如何应对狮城的酷暑是关键。周冠宇透露：“我们本赛季一直面临刹车系统过热的问题，这不是什么秘密。新加坡赛道弯道密集，几乎没有长直道来帮助刹车散热。加上极高湿度，赛车内的所有电子部件和变速箱都很容易出现过热。”

至于烟霾对赛车的影响，周冠宇解释说：“微小颗粒并不会直接损坏引擎，但会对赛车的冷却系统产生一定影响。尤其是在正赛中如果陷入车阵、无法获得干净气流，再加上高湿度，如何管理轮胎、刹车和电子系统将变得极其棘手。这对所有人都是挑战，但我们正一步步克服。”

期待早日重返正赛发车格

周冠宇（右）和队友佩雷兹（中右黑衣）在本地都有大量粉丝，他们的出现引爆了现场车迷的热情。（吴先邦摄）

新加坡一直被周冠宇视为“第二主场”，在这里他拥有大批忠实的粉丝。对于自己的未来，这名中国车手传递了坚定的信号。

“我重返正赛发车格的目标从未改变。我依然觉得自己在F1还有未竟的事业，我深信自己完全有实力在这个围场、在这条赛道上占有一席之地。”

周冠宇说：“目前，我非常享受并珍惜现在的角色，我学到了很多，对如何成为一名顶尖车手也有了更深的感悟。如果有一天我重新回到正赛发车格，我相信那时的自己将会是一个更加完整、更强大的周冠宇。”