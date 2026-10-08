原本就困难重重的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛今年又碰上烟霾，不过对于车手们来说，今年练习赛减少和夜赛在作息上的影响，才是更大的问题。

在高温高湿的天气下于狭窄的滨海湾赛道进行街道赛比拼，原本难度就极高的新加坡夜赛还在今年首次迎来冲刺赛。原本各一小时的三节练习赛中，有两节将分别被冲刺赛排位赛和冲刺赛替代，车手适应赛道的时间大幅减少。

所有车手只有在星期五（10月9日）下午有一个小时来适应赛道，同日晚上便要争夺冲刺赛发车名次。星期六（10日）来自11个车队的22名车手还需参与傍晚和晚上的冲刺赛和正赛排位赛，需针对不同的赛道温度作出相应的调整，作息也会受到影响。

阿隆索：烟霾问题不大 高温依然是难题

一同出席记者会的两名年轻车手奥康（左）和科拉平托（中）都很适应夜战晚睡的节奏。（李冠卫摄）

当把烟霾和以上其他因素作对比时，阿斯顿马丁车手阿隆索（Alonso）在星期四下午进行的赛前官方记者会上说，高温和高湿度依然是最大难题，而减少练习赛时间给车手的适应能力带来更大的挑战。

这名已经参与15届新加坡大奖赛的45岁老将在回答《联合早报》提问时说，以他的经验来说，烟霾不会对车手和赛车造成太大影响。

他说：“赛车（受影响）？我不这么认为。至于车手，我们显然已经做好充分的准备。

“真正的考验主要在于高温，尤其是极高的湿度，这会让我们在比赛中感到挣扎并流失大量水分，因此我们可能从星期五开始就要为此做准备。这绝对不只是在星期天（11日）早上随便喝几口水就能直接上场比赛那么简单，我认为补水工作必须从星期五就提前开始。”

哈密尔顿：没有注意到烟霾 更担心睡眠质量

七届世界冠军哈密尔顿（中）说，他完全没有注意到烟霾。（路透社）

稍后在法拉利车队的记者会上，阿隆索的老对手和前队友哈密尔顿（Hamilton）对于烟霾也并不在意。

他说，自己来到新加坡后并没有注意到烟霾的影响，反而担心夜赛导致的作息问题。

这名41岁的七届世界冠军说：“因为要凌晨三四时才上床睡觉，哪怕我觉得自己睡得不错，我的手环给出的睡眠评分也只有大约40%。

“我每天都极力想获得高质量的睡眠，在这里无论是进食时间还是光照，都会对身体产生很大影响，但这（晚睡）确实是一个非常有趣的挑战。”

年轻车手充分利用夜间时间

作为卫冕车手世界冠军，迈凯伦的诺里斯说，他很享受在新加坡的时间。（李冠卫摄）

相比之下，和阿隆索一同出席官方记者会的阿尔卑车手科拉平托（Colapinto）认为，夜赛避开烈日暴晒，对车手体能更为友好。哈斯的奥康（Ocon）则打趣道，夜赛日程非常符合他的作息：“我每天能睡12个小时，今天我是下午1时40分才起床的，这很适合我。”

出席第二场记者会的三名年轻车手也都适应良好。奥迪车手博托莱托（Bortoleto）和红牛二队的劳森（Lawson）都认为这种昼夜颠倒的日程让他们感觉白天的可支配时间变多了。

来自迈凯伦的卫冕冠军诺里斯（Norris）也笑言，自己每天晚上都会打三个多小时的板式网球（Padel），也为下一站倒时差提供了便利。