从马来西亚雪邦出发，一路骑脚踏车南下参加本周末的新加坡F1大奖赛的凯迪拉克车手博塔斯（Bottas），星期四（10月8日）在一场媒体活动上，将这次的经历形容为一次“史诗般”的丛林冒险，并分享他的“奇遇记”。

博塔斯这次的骑行旅程总长约420公里，他花了几天的时间骑着脚踏车穿越马来西亚的乡间道路和泥土小径，终于在星期三（7日）下午安全抵达新加坡。

虽然是安全抵达新加坡，但博塔斯透露一路上遇到蛇，还一度被狗追。

他说：“我看到了一些蛇，刚开始有点担心，但其实它们都挺淡定的，只是在做自己的事情。

“我看到一条眼镜蛇，还有一条蟒蛇就在我面前横穿小路。我也看到一些很大的蜥蜴……其中一只就在路上，我最后一刻才看到它，只好骑着脚踏车跳过去。”

这名37岁的车手还说，他曾被一群牛挡住去路，甚至还被狗追。为了避开炎热天气，他也曾在天黑后继续骑行。

博塔斯：丛林夜间骑车最为疯狂

博塔斯认为，在丛林里夜间骑车是最疯狂的事。

他说：“那里发出的各种声音……你的脑子里会开始胡思乱想，会想‘那里到底有什么？’

“但你只能继续向前，继续骑。晚上开着车灯骑行，可能是整趟旅程最史诗般的部分……通常每天最后几个小时都是在天黑后骑，但我每天大约下午2时就出发。

“最初两个小时其实是最辛苦的，但之后天气会开始凉一些，到了晚上也会再凉一点。”

博塔斯说，这趟旅程有很大一部分是在越野路段进行的。随着他的骑行挑战在网上走红，当地居民纷纷为他加油打气。

他说：“有些路段确实让人有点紧张，但我想，最让人印象深刻的应该是第一晚。当时我第一次尝试在漆黑的环境下，沿着只有一条小路的路线，靠着车灯骑行，因为以前从来没有这样做过。

“所以一开始确实有点紧张，但后来我慢慢习惯了。至少你知道，在野外没有什么东西会来捕食你。

“我不认为那里有什么老虎之类的，至少我是这么希望的。不过，我倒没有太担心这个。”

博塔斯说，这趟骑行之旅也让他很快把在雪邦站的失望抛在脑后。由于一次战略上的失败，他在比赛第10圈便驾驶凯迪拉克赛车冲出赛道，陷入砂石区。

他说：“骑行的时候，我有很多时间思考，而我想得最多的其实就是这个周末。

“这是冲刺赛周末，对我们来说可能是一个很好的机会。希望这一次我能够拥有一个更好的周末。”