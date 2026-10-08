当其他车队仍在适应和抱怨新赛制之际，马赛地凭借意大利车手安东内利（Antonelli）本赛季的异军突起，将冲击世界一级方程式（F1）总冠军的希望寄托于年轻一代身上。

马赛地车队老板之一的托托·沃尔夫（Toto Wolff）星期四（10月8日）在大巴窑的昕诺飞（Signify）照明应用中心进行座谈会时说，支持年轻人才一直是他所倡导的理念。

他忆起自己的第一份工作时说：“当时销售经理被规模更大的公司挖走，导致我成了公司唯一的销售人员。当时部门里大约有30名员工，而老板不让我独自负责运营。由于缺乏机会和信任，最终我离开了那家公司，所以我非常支持年轻人崭露头角。”

他补充道：“吸引顶尖人才时，我们看重的是他们多元的背景，包括文化和教育经历。我们甚至愿意主动去拥抱这种多样性，因为背景越多元，观点就越丰富，洞察力也会越敏锐。归根结底，这对我们所从事的工作有着深远的影响。”

安东内利（右）和拉塞尔成为马赛地争冠的最大倚仗。（路透社）

“这支车队就是一个很好的例子，比如安东内利和拉塞尔，他们都是车队的关键车手。我们的团队充满活力与个性，大家全力以赴。虽然未必能做到完美的平衡，但去年我们确实见证极高的竞技水平。换作其他车队，如果没有这样的团队凝聚力，恐怕很难取得这样的成绩。”

20岁的意大利车手安东内利本赛季表现抢眼，在已完成的16站比赛中赢得八站，目前在车手积分榜上以84分的优势领跑。考虑到本赛季还剩七场比赛，安东内利有望打破维特尔（Vettel）于2010年以23岁之龄创下的F1历史上最年轻车手总冠军的纪录。

尽管安东内利已经证明自己的实力，但沃尔夫相信这名年轻的车手对冠军的渴望只会越来越强。“说实话，他（安东内利）迄今为止取得的成绩已经相当不错了。作为车手，赢得总冠军才是终极目标；一旦尝过夺冠滋味，自然会想要再次登顶——而他身上最不缺的就是这种渴望。”

拉塞尔卫冕希望渺茫

安东内利的崛起也给拉塞尔在车队中的位置带来影响，且由于引入一台全新的动力单元，超过本赛季分配的四台引擎配额，拉塞尔被迫在滨海湾从发车格末尾起跑。

拉塞尔的赛车在马来西亚举办的巴林大奖赛发生故障，被迫退赛丢失积分后，落后队友安东内利84分。（路透社）

尽管拉塞尔在新加坡大奖赛的卫冕之路再度遭遇打击，但沃尔夫说：“乔治（拉塞尔）仍动力十足，并且乐于接受挑战。本赛季他的运势不太顺，有些比赛他对赛车表现不满意，另一些比赛则是车队辜负他的期望。

“我们已触及现有技术的极限，有时技术也会因工作量极大而出错。尽管他（本站）因引擎问题将从末位起步，但这只会让他在未来变得更加强大。”

据悉，马赛地最初希望将动力单元更换安排在奥斯汀站，但马来西亚站的故障打乱这一部署，车队最终决定将更换时间提前至新加坡站。不过，这项处罚仅适用于正赛，拉塞尔仍有机会在星期六（10日）的冲刺赛中拿分。