（新加坡法新电） 七届一级方程式赛车（F1）世界冠军哈密尔顿（Hamilton）星期四（10月8日）夜晚表示，他非常希望本周末的新加坡大奖赛能迎来一场雨战。在上一周于雪邦举行的马来西亚大奖赛中，面对突如其来的降雨，哈密尔顿在使用了干胎的情况下展现了大师级的驾驶技术，最终逆风夺得第三名。

在上周雪邦赛道的比赛中，由于软件故障导致赛车无法在湿滑赛道上立即启动，包括哈密尔顿在内的数名车手在首个暖胎圈中停摆，导致发车程序一度被迫中止，现场一度陷入混乱。当比赛在近一小时后重新恢复时，雨势已经停止，赛道在短短九圈内便迅速变干。

现年41岁、自2007年在迈凯伦队开启F1生涯的哈密尔顿表示，他渴望看到新加坡的比赛能在恶劣且充满挑战的条件下直接发车。

这位法拉利车手说：“现在的雨战和我们以前经历的确实不太一样了，我在2008年的雨战中曾经历过许多精彩比赛。我热爱在雨中竞速。

“我总是觉得‘让我们在极端条件下开跑吧’，因为那才是真正检验我们技术的时候。

“这样做风险更大吗？那是肯定的。这就是为什么当我（在马来西亚）换上干胎出场时，面对的是最棘手的状况——赛道是湿的，而我用的是干胎。

“但我热爱那种挑战，这就是赛车的魅力所在——你必须完全凭着感觉和直觉去驾驶。”

在即将举行的滨海湾赛道比赛中，雨水可能会在星期六的冲刺赛和星期天的正赛中扮演关键角色。由于本站采用了冲刺赛制，车手和车队在周五仅有一节练习赛来熟悉赛道和调整赛车设置。

哈密尔顿说：“来到新加坡真的很让人兴奋，而且大家只有一节练习赛，每个人都处于同一起跑线上——练习赛的表现可能好，也可能不好。

“就让我们看看明天的比赛会如何发展吧。”