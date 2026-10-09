为了迎接本周末登场的一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛，泰英混血车手阿尔本（Albon）在10月的大奖赛周末前夕，正式亮出了一款以东南亚“果王”榴梿为灵感的专属头盔。

在“禁止榴梿”标志前，身穿榴梿衬衫、头戴榴梿头盔的模特双手交叉，妙趣横生。（alexalbon网站）

对于这位拥有泰国血统的车手而言，在我国举办的这场夜赛堪称他在东南亚的“名誉主场”，这顶头盔正是为此精心打造的特别定制装备。

这款头盔在外观设计上可谓下足了功夫，不仅生动模仿了榴梿标志性的多刺外壳，还采用了逼真的绿色果皮色调。除了吸睛的造型，头盔上也巧妙融入了阿尔本的个人赛车编号与各赞助商的标志。同时，设计中更加入了一个致敬滨海湾市街赛道的金沙地标图标。

一名榴梿摊贩高举专用刀，打趣地作势要劈开阿尔本这顶逼真又有设计感的专属榴梿头盔。（alexalbon网站）

值得一提的是，该头盔的设计还借鉴了本地巴刹常见的榴梿价格标签元素，将东南亚标志性的榴梿文化展现得淋漓尽致。整体而言，这项大胆的创新设计完美结合了本土文化与阿尔本的赛车身份，展现出一种轻松幽默且极具本土化特色的风格。

对这款独特的设计，阿尔本所效力的威廉姆斯车队（Williams Racing）也在官方社交媒体上发文力挺，称赞这款头盔“‘味’势如风，一眼惊艳。（Smells fast, looks even better）”。阿尔本将戴着这款别致的头盔，出战他2026赛季的首场夜赛。