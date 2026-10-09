（基加利法新电） 卢旺达政府内部及接近一级方程式赛车（简称F1）管理机构国际汽联（FIA）的高层消息人士星期四（10月8日）向法新社证实，卢旺达已成功获得F1大奖赛的举办权，标志着这个顶级赛车运动时隔数十年后首次重返非洲大陆。

尽管卢旺达官方与国际汽联尚未正式对外公布，但卢旺达政府消息人士透露：“卢旺达申办F1赛事的申请已被批准，双方已达成协议。”

接近国际汽联的消息人士则表示，在卡塔尔资金与项目的支持下，官方将于下周在卢旺达首都基加利正式宣布这一决定。

早在2024年12月卢旺达举办国际汽联大会期间，卢旺达总统卡加梅就已正式提出了申办意向。这一消息相信让七届F1世界冠军哈密尔顿（Hamilton）感到振奋，因为他长期以来一直呼吁F1赛历中应当设立非洲分站，并在2024年全力支持卢旺达的申办计划，称这个国家是他“最喜欢的国家之一”。

作为东非一个曾经历1994年种族灭绝惨剧的贫困内陆国，卢旺达近年来持续通过“体育外交”重塑国家形象、吸引游客及投资。此前，卢旺达已斥巨资赞助阿申纳（Arsenal）与巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain），并与美国职业篮球联赛（NBA）合作打造NBA非洲联赛核心枢纽，还在去年成功举办了世界公路脚踏车锦标赛。

然而，这一系列的体育投入也招致了部分批评人士关于“体育洗白”的指责；但也有观点认为这是西方舆论的双重标准。与此同时，卢旺达政府消息人士指出，在四分之一人口仍处于贫困线以下、经济面临挑战的情况下，车赛高昂的引进费用可能难以在国内获得普遍赞许。

这名消息人士说：“在阿申纳那笔交易中，政府官员曾四处接受媒体采访大加宣传；但这一次国内的舆论氛围不同了，所以他们的行事方式也随之改变。毕竟目前经济形势严峻。”

非洲上一次举行F1车赛是1993年的南非大奖赛。近年来致力重办F1大奖赛的南非表示，不应因为卢旺达入选就排除南非举办赛事的可能性。南非体育部长麦肯齐在社交平台X上发文说：“（卢旺达）在这方面投入的时间比（南非）更长，理应获得这一机会。”

“别忘了，意大利这样一个国家曾一年举办过两场F1赛事，而有些人却认为拥有55个国家的大洲只能举办一场。南非终将迎来F1，而且时间甚至可能早于2030年。”