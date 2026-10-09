经过短暂的国际比赛周后，英超星期六（10月10日）重燃战火，卫冕冠军“炮兵”阿申纳（Arsenal）将主场迎战利兹（Leeds），势要用胜利为刚续约的主帅送上贺礼，同时在积分榜上紧追榜首。

炮兵本赛季开局表现不俗，前五轮取得四胜一负积12分暂列第二，期间场均得失球比达到1.6比0.8，堪称攻守兼备。值得一提的是，炮兵跨赛季九轮联赛主场豪取八胜一负，其间多达六场至少攻入两球，无疑能给球队增添不少底气。

不过，国际比赛日的伤病潮严重冲击炮兵阵容深度，边路主力佐利斯（Tzolis）腿筋拉伤预计缺阵三周；前场核心哈弗茨（Havertz）在欧国联比赛肌肉拉伤；后卫孔萨（Konsa）也因轻微肌肉伤势需要在赛前进行评估，是否出战存疑。

国际比赛日带来的伤病问题，可能成为炮兵此役的一大隐忧，其中哈弗茨（黑衣）在欧国联拉伤肌肉。（法新社）

尤为利好的是，炮兵刚与主帅阿特塔（Arteta）签约至2030年，为球队的长期发展注入定心丸。阿特塔过去10次带队面对利兹十分有心得，斩获九胜一和的不败战绩，可见他的战术让对手毫无招架之力。

利兹是本赛季英超最大黑马，五轮豪取二胜三平保持不败，仅落后炮兵三分位列第五，是联赛仅有的五支不败球队之一。归根究底，利兹本赛季的防守完成质变，五轮仅丢三球的防守效率并列英超第一，这要归功于门将特拉福德（Trafford）的出色表现。

然而，防守稳固并不代表利兹已具备与强队抗衡的全面实力。利兹五轮仅攻入七球的火力显然不尽如人意，能否顶住炮兵持续施压，同时把握有限的反击机会，将直接影响球队此行能否全身而退。

红魔热刺料握手言和

布鲁诺·费尔南德斯（右）力争带领红魔杀回积分榜上半区。（路透社）

“红魔”曼联（Manchester United）则在星期天（11日）凌晨坐镇主场迎战“热刺”托特纳姆（Tottenham），但鉴于双方各有隐患，料难以分出胜负。

红魔新赛季英超表现起伏颇大，上仗战和富勒姆（Fulham）后，近三场各项赛事仅得一和二负，包括曼彻斯特德比在长时间多一人的情况下，仍以0比1不敌曼市（Manchester City）；英格兰联赛杯更在两球领先的局面下惨遭逆转。

其实红魔进攻端火力不差，本赛季英超已有四名球员打开进球账户，队长布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）已贡献三球成为球队主力。不过，红魔防守端稳定性不足，加上多线作战体能消耗明显，此役难以轻松全取三分。

尽管夏窗疯狂花钱补强，但上赛季艰难保级的热刺，本赛季表现依然没有改善，五轮联赛仅得二和三负排名垫底。热刺今季英超仅收获两球的进攻表现颇为逊色，预计此番将屯兵中后场紧缩防守，伺机通过反击制造威胁。

综合来看，两队整体实力旗鼓相当，又各存明显短板，战术互相牵制之下难现大比分赛果，大概率上演一场势均力敌的胶着拉锯战。